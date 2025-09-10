Große Sorge: Schwangere Tanja Makarić musste ins Krankenhaus

Die Vorfreude auf den 30. Geburtstag ihrer Schwester wurde für Tanja Makarić (28) plötzlich zum Albtraum. Auf dem Weg zur Feier ging es der werdenden Mutter schlagartig schlecht und sie verlor das Bewusstsein. Begleitet von Übelkeit und Erbrechen entschied sie sich schließlich, ein Krankenhaus aufzusuchen. Die größte Sorge galt ihrem ungeborenen Baby, das sie zeitweise nicht mehr spüren konnte. "Mit dem Baby ist alles gut", bestätigt sie nach der Behandlung auf Instagram, gibt jedoch zu: "Es war absolut die Hölle. Wenn ich jetzt darüber rede, tut mir mein Herz weh."

Tanja sei in den Kreißsaal gekommen und gründlich untersucht worden – zuerst das Baby, dann sie. Es wurden schlechte Leberwerte festgestellt, viel mehr konnte jedoch nicht herausgefunden werden. Aktuell besteht der Verdacht einer Schwangerschaftsvergiftung, was der ehemaligen Profisportlerin große Sorgen bereitet. Daher stehen jetzt engmaschige Bluttests auf dem Plan, um die Situation im Auge zu behalten. "Ich hoffe einfach nur, dass die nächsten Wochen und Monate alles reibungslos funktioniert", gesteht Tanja.

Tanja gab erst vor rund einem Monat ihre Schwangerschaft bekannt – es ist der erste Nachwuchs für die Ex von Julian Claßen (32). Auch wenn sie über ihr Wunschkind überglücklich zu sein scheint, kommt die Schwangerschaft zu einem schwierigen Zeitpunkt in ihrem Leben. Tanja wurde zuletzt von einem Stalker terrorisiert und gab offen zu, unter viel Druck zu stehen. Daher begab sich die 28-Jährige im Sommer in eine Intensivtherapie.

