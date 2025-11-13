Model Brooks Nader hat Sucht nach Abnehmmitteln entwickelt

Brooks Nader (28), bekannt als Model und Social-Media-Star, hat in einem Interview offen über ihre Erfahrungen mit Abnehmmitteln gesprochen. Unter anderem gab sie an, dass sie Medikamente wie Ozempic und GLP-1 verwendet hat, um Gewicht zu verlieren – Substanzen, die eigentlich zur Behandlung von Diabetes entwickelt wurden. "Ich nehme Ozempic", sagte Brooks gegenüber Us Weekly und erklärte, sie sei es leid gewesen, dass Menschen ihren drastischen Gewichtsverlust bei Mode-Events verschwiegen. Sie habe auf Ehrlichkeit gesetzt und offen darüber gesprochen, wie sie ihre Erfolge erzielt habe.

Die Auswirkungen dieser Medikamente auf ihr Leben und ihre Karriere waren erheblich. Nachdem eine frühere Modelagentur ihr direkt geraten hatte, 30 Pfund abzunehmen, begann sie GLP-1 zu nutzen – und ihre Karriere habe daraufhin einen enormen Aufschwung genommen, so Brooks in einem Interview mit Bustle. Dennoch gestand sie, dass sie sich durch die gemischten Reaktionen und Nebenwirkungen nicht gesund fühle. Für ihre Teilnahme an Dancing with the Stars im Jahr 2024 legte sie Ozempic schließlich zur Seite, da sie sich durch die Nutzung körperlich beeinträchtigt fühlte. Auch ihre Schwestern waren um Brooks besorgt: Eine Intervention der Geschwister im Jahr 2025 folgte, als sie ihre Dosierung von GLP-1 erhöhte und sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte.

Neben der körperlichen Belastung stand für das Model auch die emotionale Komponente im Vordergrund. Im Rahmen ihrer Reality-Show "Love Thy Nader" reflektierte sie über die komplizierte Beziehung zu ihrem Körper und ihrem Beruf. Trotz des Erfolgs gab Brooks zu, dass sie die Medikamente als "Krücke" benutze und die Abhängigkeit schwer zu durchbrechen sei. Ihre Schwestern Grace Ann, Mary Holland und Sarah Jane, mit denen sie ein enges Verhältnis pflegt, standen ihr zur Seite und zeigten Verständnis für die Herausforderungen, die sie in der Modewelt erlebe. Brooks selbst sprach von einer schwierigen, aber wichtigen Selbstreflexion und stellte klar, dass sie die Unterstützung ihrer Familie sehr schätze.

Getty Images Brooks Nader, Model

Getty Images Brooks Nader im April 2025 in Los Angeles

IMAGO / NurPhoto Brooks Nader, Model und TV-Persönlichkeit