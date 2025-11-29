TikTok enthüllt: Was läuft zwischen Brooks Nader und Dakota?

Brooks Nader (28) und Dakota Mortensen lassen die Gerüchteküche brodeln. Bei der Launch-Party von "The Secret Lives of Mormon Wives" im Plaza Hotel in New York zeigten sich das Model und der Influencer auffällig vertraut. Ein TikTok-Video, das von Brooks' Schwester Grace Ann Nader geteilt wurde, zeigt sie und Dakota in einer lebhaften Unterhaltung, bei der das Model seine Hand auf Dakotas Schulter legt. "Ich sehe ein chaotisches Crossover kommen", kommentierte Grace Ann den flirty Clip.

Die Reaktionen auf Social Media ließen nicht lange auf sich warten. TikTok-Star Max Cohen, der ebenfalls anwesend war, postete ein Video der beiden und zeigte sich verblüfft über deren Interaktion: "Was bedeutet es, dass ich an einem Dienstagabend im Plaza bin und Brooks Nader mit Dakota Mortensen flirten sehe?" Sowohl die Influencerin als auch der Ex-Freund von Taylor Frankie Paul reagierten auf den Post mit humorvollen Kommentaren. Während Brooks lachend schrieb, dass die verschiedenen Perspektiven auf sie und Dakota "verrückt" seien, kommentierte Dakota mit leichter Selbstironie: "Wünscht mir Glück, Leute."

Dakota hatte jahrelang eine On-off-Beziehung mit "The Secret Lives of Mormon Wives"-Star Taylor. Nachdem die Romanze in der neuesten Staffel der Realityshow noch einmal aufgeploppt war, scheint sie nun aber beendet zu sein. Die 31-Jährige sucht nämlich zurzeit in einer Datingshow nach der großen Liebe. Im September gab sie bekannt, dass sie die neue US-Bachelorette ist. Zu Gast in Alex Coopers (31) Podcast "Call Her Daddy" verriet sie dabei auch, dass sie nicht unbedingt wieder mit einem Mormonen zusammen sein muss. "Es ist mir egal, welcher Religion du angehörst, es geht mir darum, wie du andere Menschen behandelst", stellte sie klar.

Amy Sussman/Getty Images, Araya Doheny/Getty Images Collage: Brooks Nader und Dakota Mortensen

TikTok / graceannnader Brooks Nader und Dakota Mortensen, November 2025

Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neugeborenen Baby

