Bringt Prinz Harry die Invictus Games 2029 nach Kalifornien?

Prinz Harry (41) könnte seine Herzensveranstaltung bald praktisch vor der eigenen Haustür erleben: Wie die Invictus Games Foundation jetzt mitteilte, steht die kalifornische Metropole San Diego auf der Shortlist für die Austragung der Spiele im Jahr 2029. Neben der US-Stadt bewerben sich auch Aalborg in Dänemark und Daejeon in Südkorea um das Sportevent für verwundete, kranke und verletzte Soldaten und Veteranen. Die Entscheidung, welche Stadt den Zuschlag erhält, soll im Sommer 2026 fallen. Für Harry, der seit 2020 mit Ehefrau Meghan (44) und seinen Kindern im kalifornischen Montecito lebt, wäre ein Zuschlag für San Diego ein sportliches Heimspiel.

Die Verantwortlichen betonten, dass die Auswahl nach einem harten Verfahren erfolgte: Die Bewerbungen wurden auf Vision und Vermächtnis, Umsetzung im Sportlichen, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit, Regierung, finanzielle Stabilität sowie ihren Beitrag zur Weiterentwicklung der Spiele geprüft. "Die Bewerbungen sind wirklich inspirierend", erklärte Rob Owen, Chef der Invictus Games, in einem Statement der Organisation. San Diego wird in der Mitteilung als globale Militär-Community und Tor zwischen Nordamerika, Lateinamerika und dem Pazifik hervorgehoben. Die nächsten Spiele finden 2027 übrigens in Birmingham, England, statt – in Harrys Geburtsland.

Die Invictus Games wurden 2014 von Harry in London ins Leben gerufen, inspiriert von seinem Besuch der Warrior Games in den USA. Seitdem ist der Wettbewerb für verwundete, gesundheitlich angeschlagene und verletzte Veteranen und Soldaten zu einer Herzensangelegenheit des Royals geworden. Der Gründer reiste in diesem Jahr auch in die Ukraine, um die Arbeit der Invictus Games Foundation vor Ort zu unterstützen und Verletzten eine Stimme zu geben.

Getty Images Prinz Harry strahlt beim Empfang von "Invictus Horizons" in London, 2025

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Invictus Games 2025 in Vancouver

Getty Images Prinz Harry bei den Invictus Games in Orlando im Mai 2016