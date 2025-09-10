Rechtsstreit um Tyler Perry: Vermeintliches Opfer packt aus

Tyler Perry (55) sieht sich weiterhin schweren Vorwürfen ausgesetzt: Der Schauspieler Derek Dixon, der eine Rolle in Tylers Serie "The Oval" innehatte, hat in einem Interview mit ABC News erneut behauptet, Opfer sexueller Übergriffe durch den bekannten Filmemacher geworden zu sein. Derek schildert, dass Tyler im Januar 2020 in Atlanta zu ihm ins Bett gestiegen und ihn an den Beinen berührt habe. "Ich sprang sofort aus dem Bett", erklärte der Seriendarsteller. Außerdem sagte er, dass man die Gefühle, die ein solcher Moment auslöst, nur schwer nachvollziehen könne, wenn man so etwas selbst nicht erlebt habe. Die Klage, die Derek bereits im Juni einreichte, ist noch immer anhängig.

In der Klage fordert der Schauspieler stolze 220 Millionen Euro Schadensersatz. Laut seiner Aussage sei er von Tyler nach einem gemeinsamen Abend, bei dem einiges an Alkohol konsumiert wurde, in ein Gästezimmer eingeladen worden. Weitere Vorwürfe beinhalten sexuelle Belästigung und Nötigung am Arbeitsplatz. Tyler hat sich derweil nicht öffentlich zu den neuesten Anschuldigungen geäußert. Die Aussagen von Derek stoßen in der Unterhaltungsbranche auf großes Interesse, insbesondere durch die Ausstrahlung des Interviews auf ABC News. Dort sollen in Kürze weitere Details zu dem Vorfall veröffentlicht werden.

Tyler, seit Jahren eine prominente Figur in der Filmindustrie, war bislang vor allem durch seine Erfolgsprojekte bekannt, darunter die "Madea"-Filme und zahlreiche Fernsehserien. Derek beschreibt, dass er Tyler erstmals 2019 kennengelernt habe und damals eine kleine Rolle in einem seiner Projekte angeboten bekam. Die Situation im Januar 2020 scheint jedoch einen Wendepunkt markiert zu haben. Gerade vor dem Hintergrund von Tylers bisherigen Engagements für soziale Themen, einschließlich seiner Unterstützung von Missbrauchsopfern, provozieren die aktuellen Vorwürfe viele Diskussionen. Wie die Klage rechtlich bewertet wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Tyler Perry, Schauspieler

Instagram / derek__dixon Derek Dixon, Schauspieler

