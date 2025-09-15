Netflix-Hit "Beauty in Black" Staffel zwei begeistert Fans

Tyler Perrys (56) "Beauty in Black" hat mit seiner zweiten Staffel die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert und schaffte es direkt in die Netflix-Charts. Während die Serie 2024 noch mit gemischten Reaktionen startete, begeistern die neuen Folgen nun durchweg. Fans und Kritiker sind sich einig: Die Figuren wirken noch vielschichtiger, die schauspielerischen Leistungen kraftvoller, und das Drama fesselt mehr denn je. Die Geschichte von Kimmie, die als Stripperin für einen Neuanfang kämpft, und von Mallory, einer erfolgreichen Unternehmerin, deren Welt von Machtspielen beherrscht wird, zieht die Zuschauer unweigerlich in ihren Bann. "Es ist frustrierend, wenn die Staffel so phänomenal ist und man sie einfach am liebsten auf einmal sehen möchte", schwärmte ein begeisterter Fan auf Rotten Tomatoes.

Die Serie aus der Feder des bekannten Filmemachers Tyler Perry greift große Themen auf: soziale Klassenunterschiede, Verrat, Korruption und den Willen zu überleben. Die besondere Verbindung zwischen den beiden Protagonistinnen verleiht der Handlung eine emotionale Tiefe, die die Zuschauer fesselt. Während der erste Teil der Serie noch verhaltene Reaktionen erhielt, überschlägt sich das Feedback zur neuen Staffel nun. "Binge-worthy", urteilte ein Zuschauer, der – wie viele andere – die acht Folgen voller neuer Entwicklungen und Wendungen in einem Rutsch verschlungen hat. Auch die aufwendige Produktion der Serie wird hervorgehoben, die unverkennbar Perrys Handschrift trägt.

Tyler Perry ist bekannt für Werke, die menschliche Herausforderungen und soziale Konflikte eindringlich beleuchten. Neben seiner Tätigkeit als Regisseur und Drehbuchautor setzt er sich stark für soziale Gerechtigkeit und Diversität in der Filmbranche ein. "Beauty in Black" spiegelt diese Werte wider und hat mit seinen vielschichtigen Figuren und packenden Handlungsbögen eine treue Fangemeinde gewonnen. Die Hauptdarstellerinnen Taylor Polidore Williams und Crystle Stewart überzeugen mit nuancierten Leistungen und machen die emotionale Verbindung der Protagonistinnen spürbar authentisch. Schon jetzt fordern die Zuschauer lautstark eine dritte Staffel. "Ich brauche so schnell wie möglich mehr!", schrieb ein begeisterter Fan – und sprach damit wohl vielen aus der Seele.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyler Perry bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Weltpremiere, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyler Perry im November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyler Perry, Schauspieler