Leyla Heiter schwärmt von ihrer Traumhochzeit mit Mike

Leyla (29) und Mike Heiter (33) sind im Liebestaumel: Die Reality-TV-Stars gaben sich gestern vor malerischer Kulisse an der Amalfiküste das Jawort. "Leute, ich sag's euch, ich bin überwältigt. Es war so krass. Also, ich glaube, wir haben echt nicht zu viel versprochen", meldet sie sich voller Glückseligkeit am Morgen nach der großen Traumhochzeit bei ihrer Instagram-Community. Doch nicht nur die Zeremonie war voller Emotionen: Die anschließende Feier der beiden war offenbar mindestens genauso spektakulär. Die TV-Bekanntheit hat es nämlich ordentlich krachen lassen, wie sie verrät: "Wir haben länger gefeiert, als wir geplant hatten. Ich hab den Kater meines Lebens, ich hab's nicht mal geschafft, mich abzuschminken."

Trotz der Eskapaden der Nacht geht es den Gästen offenbar blendend – viele vergnügen sich bereits bei der nachfolgenden Beachparty. Nur Leyla und Mike mussten sich etwas länger ausruhen als der Rest, wie sie selbst voller Gelassenheit verrät: "Wir sind jetzt wach, wir kommen zwei Stunden zu spät zu unserer eigenen Beachparty. Aber egal, unseren Gästen geht's gut, die haben alle Spaß." Leyla blickt absolut glücklich auf die letzte Nacht zurück und verspricht ihren Fans, bald noch mehr Einblicke in die Feierlichkeiten zu gewähren.

Leyla zeigte sich bei der Hochzeit von ihrer glamourösen Seite, wofür sie im Laufe des Abends gleich mehrere traumhafte Outfits wählte. Während sie zur Trauung ein klassisches Brautkleid mit Perlenbesatz trug, überraschte sie nach der Zeremonie im rosa Minikleid mit aufwendigen Details wie Tüll und zarten Blütenmustern. Die romantischen Kleider waren jeweils auf ihre ganz eigene Art spektakulär, was hervorragend zu dem glanzvollen Ambiente ihrer Hochzeit an der italienischen Küste passte.

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025

Instagram / sinanmovez Leyla Heiter im August 2025

Instagram / twenty4tim Leyla Heiter am Hochzeitstag in Kleid Nummer zwei