"Abstand vom Zirkus": Paco Herb meldet sich nach Netzpause

Paco Herb, bekannt aus der Reality-TV-Welt, war in den letzten Wochen auffällig still auf Instagram und anderen Social-Media-Plattformen. Jetzt meldet sich der Entertainer zurück und gibt in einer Story Einblicke in seine Pause von der digitalen Welt. "Brauchte Abstand vom Zirkus hier. Die virtuelle Welt wird immer absurder, dringt in den Kopf, mischt sich in den Alltag", schreibt er und erklärt, warum er sich vorübergehend zurückgezogen hat. Für ihn sei es wichtig, sein "echtes Leben" unter Kontrolle zu behalten, auch wenn Social Media ein zentraler Teil seines Berufs sei.

Sein Statement verdeutlicht, dass er sich von den Erwartungen und Zwängen der Online-Welt distanzieren möchte. "Bin kein gewöhnlicher Influencer – wohl eher der ungewöhnlichste. Von mir aus der schlechteste! Ich mache mir keine Platte, ob das Schiff hier absäuft", reflektiert Paco ferner. Er beschreibt seinen Ansatz für die Zukunft zudem mit den Worten: "Plan: Easy... Step by step." Sollte sich dieser Plan ändern, sei er bereit, flexibel darauf zu reagieren – ganz nach dem Motto, auch mal eine "Tauchrunde" drehen zu können, wenn nötig.

Fernab seiner Reality-TV-Karriere hat sich Paco längst ein zweites Standbein aufgebaut: die Musik. Bereits im Frühjahr 2024 veröffentlichte der Entertainer mit "Fliegen" seinen ersten eigenen Song und überraschte damit viele Fans. Damals zog er sich auch bewusst zurück, um sich ganz auf diesen neuen Lebensabschnitt zu konzentrieren und musikalisch seinen eigenen Weg zu finden. "Ich liebe Musik, ich lebe Musik. Nach meinen letzten beiden Releases musste ich erst einmal einen Schritt zurückgehen", erklärte Paco damals offen gegenüber seiner Community.

Instagram / paco_hrb Paco Herb, TV-Bekanntheit

Getty Images Paco Herb im April 2024

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Realitystar

