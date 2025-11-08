"Der Promihof"-Auftritt: Paco Herb vermisst seine Hate-Welle

Er ist der Kuscheldecken-Allianz-Anführer, bringt sogar Model Giulia Siegel (50) zum Weinen und zofft sich abermals mit Ex-Flirt Sandra Sicora (33) – doch wo bleibt der Hate? Paco Herb ist Teil von Der Promihof und häufig Gesprächsthema Nummer eins bei seinen Mitstreitern. Während der aktuellen Ausstrahlung sieht das jedoch anders aus – zumindest laut dem Realitystar. Er beschwert sich in einem Instagram-Clip gegenüber seiner Community mit sarkastischem Unterton: "Wo ist meine Hate-Welle? Freunde, so geht das nicht. Wo bleibt die denn? Hier kommt ja gar nichts mehr an. Hier ist tote Hose. Funkstille."

Denn obwohl seine Allianzbildung mit Emma Fernlund (24) und Co. für Drama sorgt und ihn einige Kandidaten nach Hause schicken wollen, scheint die erwartete Gegenwehr im Netz auszubleiben. Weiter stichelt Paco: "Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Wo seid ihr denn? Wo sind denn die ganzen Hobbypsychologen oder die Soldaten von den anderen Stars?" Abschließend witzelt er in seinem Social-Media-Video: "Ich habe auch Ziele im Leben. Ich will der Welten-King werden – so funktioniert das aber nicht."

Ein Blick in die Kommentarspalte seiner neuesten Postings verrät Folgendes: Tatsächlich bekam Paco in den letzten Wochen viel Zuspruch auf seinem Profil. Nicht nur Fans ließen häufig liebevolle Worte da, auch einige Reality-TV-Kollegen lobten ihn beispielsweise für seine Teilnahme an Promi Big Brother. Mike Heiter (33) schrieb: "Stark, Bruder." Auch Andrej Mangold (38), Eugen Lopez, Max Bornmann (29), Serkan Yavuz (32) und einige weitere ließen nette Komplimente da. Anders sah das hingegen bei Giulias Community aus: Laut ihr bezeichneten viele ihrer Follower Paco als Mobber – wegen seines Verhaltens ihr gegenüber auf dem Promihof.

RTLZWEI / Magdalena Possert "Der Promihof"-Kandidat Paco Herb 2025.

RTLZWEI Paco Herb und Sandra Sicor bei "Der Promihof"

RTLZWEI Paco Herb und Giulia Siegel, "Der Promihof"

