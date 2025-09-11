Fünfstellig: So teuer wird Twenty4tims Geburtstagsparty

Twenty4tim (24), der Social-Media-Star, steht kurz vor einem besonderen Jubiläum: seinem 25. Geburtstag! Für diesen besonderen Anlass hat er Großes geplant und spart nicht an Kosten. Wie er auf Instagram verriet, wird seine Feier "weit über 10.000 Euro" kosten. Diese Summe umfasst die Location, das Essen und die Getränke für seine Gäste. Aber damit nicht genug: Für sein umwerfendes Styling plant der Entertainer nochmals extra. "Ich habe alleine für meine Perücke 2.000 Euro bezahlt. Und diese 2.000 Euro habe ich nicht in der oben genannten Zahl inkludiert", erklärte er ebenfalls auf der Plattform.

Bekannt für seine auffälligen Looks, wird sich Twenty4tim auch an seinem Geburtstag sicherlich nicht zurückhalten. Neben der teuren Perücke, die nur ein Bruchteil seines Stylings darstellt, wird er seine Gäste sicher mit extravaganten Outfits und detailverliebten Frisuren beeindrucken. In der Vergangenheit bewies er immer wieder, wie sehr er es liebt, durch besondere Kreationen aufzufallen. Dazu zählen auch seine kunstvoll gestalteten Fingernägel, die oft ein Highlight seiner Looks sind. Es ist also kein Wunder, dass er bei einem so wichtigen Event keine Kompromisse eingeht.

Doch nicht immer verliefen seine Geburtstagsfeiern reibungslos. Bei einem früheren Anlass erlebte er einen unschönen Zwischenfall, als einige Gäste Geschenke vom Gabentisch klauten. Trotz seiner guten Laune und seines positiven Spirits bleibt der Reality-Star jedoch vorsichtig, was die Organisation großer Feste betrifft. Es bleibt spannend zu sehen, welche Gäste sein großes Event bereichern werden und ob er es schafft, diesmal einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Seine Fans können jedenfalls sicher sein, dass dieser Abend unvergesslich wird – in echter Twenty4tim-Manier!

AEDT Twenty4tim bei der Bambi-Verleihung 2024

Instagram / twenty4tim Twent4tim, Influencer

IMAGO / Gartner Twenty4tim, Social-Media-Star