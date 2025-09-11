Ihr geht es nicht gut: Alessia Herren erklärt Netzpause

Alessia Herren (23) hat sich kürzlich in ihrer Instagram-Story zu Wort gemeldet, um ihre spontan eingelegte Netzpause zu erklären. Der Realitystar erklärte, dass es ihr derzeit sowohl körperlich als auch seelisch nicht gut gehe. "Mir geht es körperlich wie auch seelisch gar nicht gut. Also, ich fühle mich gar nicht mehr", sagte Alessia offen. Auf Details wollte sie noch nicht eingehen, doch sie versprach ihren Fans, sich zu einem späteren Zeitpunkt umfassender zu erklären. Gleichzeitig machte sie Mut: "Es kommen auf jeden Fall bessere Tage."

Der Rückzug von Alessia kommt für viele ihrer Anhänger überraschend, da die Social-Media-Persönlichkeit bisher regelmäßig Einblicke in ihren Alltag gewährte. Weitergehende Details zu den genauen Gründen ihrer schwierigen Phase ließ sie bislang offen. "Bezüglich des Themas, das ich gerade angesprochen habe, kann ich noch nicht so viel darüber sprechen", erklärte sie in ihrer Story. Welche Herausforderungen genau sie gerade durchmacht, bleibt daher vorerst unklar. Ihre Botschaft richtete sie hauptsächlich an ihre Community, um ein Lebenszeichen von sich zu geben und sie auf bessere Zeiten einzustimmen.

Durch ihren berühmten Vater Willi Herren (†45) trat Alessia schon früh ins Rampenlicht. Inzwischen hat sich die junge Mutter aber selbst durch zahlreiche TV-Auftritte einen Namen gemacht: In den vergangenen Monaten war sie nicht nur bei Das Sommerhaus der Stars und im Dschungelcamp, die 23-Jährige ergatterte auch eine Rolle bei Unter uns. Sie ist dafür bekannt, stets für gute Laune zu sorgen – dennoch teilt die Kölnerin auch regelmäßig Erinnerungen an ihren Vater und macht deutlich, wie sehr er ihr fehlt. So auch vergangenen Juni, als sie zu seinem Geburtstag liebevolle Worte an Willi richtete. "Heute wärst du 50 Jahre alt geworden. Auch wenn du schon seit vier Jahren nicht mehr bei uns bist, denke ich gerade an deinem Geburtstag ganz besonders an dich", teilte sie in einem emotionalen Instagram-Beitrag mit.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia und Willi Herren