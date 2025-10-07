Alessia Herren gewinnt "Deutschlands dümmster Promi"-Quiz

Das Finale der Pro7-Show "Deutschlands dümmster Promi" hielt für Alessia Herren (23) ein unerwartetes Ergebnis bereit: Der Reality-TV-Star wurde zur Siegerin der ungewöhnlichen Quizsendung gekürt. In einer letzten Runde mit Mario Basler (56) und Calvin Kleinen (33) musste sich Alessia kniffligen Fragen stellen, doch vor allem in der Entscheidungsphase lief es nicht rund für die Kölnerin. Beim Versuch, die Frage nach den Seiten eines Würfels zu beantworten, lag sie daneben – für sie hatte dieser zwölf statt der richtigen sechs Seiten. Auch die Antwort auf die Frage nach dem ersten Buchstaben des griechischen Alphabets brachte sie ins Schlingern.

Besonders spannend wurde es zum Abschluss, als Alessia und Mario ins Stechen gingen. Mit der Aufgabe, den vollständigen Namen des Hauses von Pippi Langstrumpf zu nennen, geriet Alessia ins Straucheln. Während der Ex-Profifußballer die "Villa Kunterbunt" korrekt nennen konnte, fiel dem Social-Media-Star lediglich der Begriff "Kunterbunt" ein. Ihre Antwort war nicht ausreichend, und so wurde sie vom Moderationsteam, bestehend aus Amira Aly (33) und Christian Düren (35), offiziell zur Gewinnerin des Titels "Deutschlands dümmster Promi" erklärt. Mario hatte sich zuvor selbst einen Moment des Fremdschämens eingehandelt, als er Afrika statt eines Landes als Antwort nannte.

Alessia, die sich durch ihre sympathische und humorvolle Art in die Herzen vieler Zuschauer spielte, nahm ihren Titel mit einem Augenzwinkern: Von Enttäuschung war keine Spur. Der Social-Media-Star, der für ihre offene und authentische Persönlichkeit bekannt ist, bewies auch hier Selbstironie und Lockerheit. Im Vorfeld der Sendung betonte sie laut eigener Aussage scherzhaft, dass sie "keine Erwartungen" an ihre Performance hatte. Alessia, die durch ihre mediale Präsenz längst kein unbekanntes Gesicht mehr ist, rockte die Show eben auf ihre ganz eigene Weise.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Juli 2025

RTLZWEI / Good Times Fernsehproduktion Mario Basler während seines Schnuppertages beim Ordnungsamt

ProSieben, Joyn Amira Aly und Christian Düren als Moderatoren bei "Deutschlands dümmster Promi"