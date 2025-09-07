Fans finden Fehler bei "Der Sommer, als ich schön wurde"
Während die Fans der Serie "Der Sommer, als ich schön wurde" sehnsüchtig auf das Finale der dritten Staffel warteten, sorgte ein vermeintlicher Fehler für rege Diskussionen. Ein Zuschauer bemerkte auf TikTok einen Fauxpas in der Episode, die am 27. August ausgestrahlt wurde. Die betreffende Szene zeigt den Abschied von Isabel "Belly" Conklin, gespielt von Lola Tung (22), am Flughafen in Boston. Eine Palme in der Szene sorgte für Verwirrung unter den Zuschauern, die sich fragten, ob die Szene möglicherweise in einem tropischeren US-Bundesstaat wie Florida gefilmt wurde.
Die Serie, eine Adaption von Jenny Hans (45) erfolgreicher Buchreihe, wird komplett in Wilmington, North Carolina, gedreht – einem Ort, der für seine Strände bekannt ist, aber sicher nicht für Palmen am Bostoner Flughafen. Die Standorte der Dreharbeiten beinhalten bekannte Orte wie den Carolina Beach und Fort Fisher. Fans fragen sich nun, ob es sich hierbei um ein charmantes Detail oder schlichtweg einen Fehler in der Ausführung handelt.
Interessanterweise ist dies nicht der erste Fehler, der den Fans der beliebten Serie aufgefallen ist. In einer vorherigen Episode gab es eine Szene, in der Bellys Kleid in einer merkwürdigen Bewegung zu verschwinden schien, was die Zuschauer gleichermaßen verwirrte und amüsierte. Solche kleinen Schnitzer scheinen jedoch die Beliebtheit der Show nicht zu schmälern, und die Fans erwarten gespannt, wie die Serie mit neuen, noch nicht in den Büchern beschriebenen Handlungssträngen auftrumpfen wird. Ob versteckte Hinweise oder einfache Kontinuitätsfehler, "Der Sommer, als ich schön wurde" bleibt weiter Gesprächsthema.