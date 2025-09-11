Machen diese Singles "Princess Charming"-Nessi etwas vor?

Die Lage zwischen den Princess Charming Kandidatinnen Fiona und Kim spitzt sich auch in Folge acht weiter zu. Nachdem Fiona Princess Nessi (28) im Vertrauen etwas über ihre BFF Kim ausgeplaudert hat, ist die Stimmung angespannt. Nessi plagen Zweifel an der Intention der Teilnehmerinnen, während zwischen Fiona und Kim Eiszeit herrscht. Fiona geht Kim aus dem Weg – angeblich aufgrund eines vorausgegangenen unangenehmen Gesprächs. Doch Kim hat die Vermutung, dass noch mehr hinter Fionas Verhalten steckt. Damit scheint sie nicht falsch zu liegen, denn Nessi schnappt sich die beiden Frauen, um ihre Zweifel zu adressieren.

Das Dreier-Gespräch, das eigentlich der Aufklärung dienen sollte, scheint die Lage jedoch nicht zu entschärfen. Kryptisch reden Nessi und Fiona um den heißen Brei herum und lassen nicht nur den Zuschauer, sondern auch Kim ratlos zurück. Die Princess geht trotz der Fragezeichen in Kims Gesicht nicht näher auf das Gesagte ein, sondern bringt stattdessen ihr ungutes Gefühl gegenüber den beiden zum Ausdruck. "Ich habe Angst vor Schauspielerei. Ich habe ein ganz blödes Bauchgefühl und kann es nicht abstellen. Ich habe das Gefühl, als gebe es einen Plan", erklärt Nessi und fügt besorgt hinzu: "Ich muss wissen, dass ihr es beide ernst meint und nicht wegen der Show hier seid."

Kim, die sich noch immer nicht erklären kann, was Fiona zu Nessi gesagt haben könnte, versucht die Princess zu beruhigen: "Nessi, ich würde nichts machen für eine Show. Ich habe echte Gefühle und meine alles ernst. So viel kann ich dir sagen." Später erklärt sie im Interview ihre Gefühlslage: "Das ist gerade wie ein Albtraum, da ich jetzt auch nicht die Möglichkeit hatte, das mit Nessi zu klären." Bei Fiona brechen im darauffolgenden Zweiergespräch mit Nessi dann alle Dämme. Sie hat das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben und kündigt an, mit Kim zu sprechen. Eines ist sicher: Diese Konfrontation wird nicht ohne. Wie der Vorspann zur nächsten Folge zeigt, fließen die Tränen und Fiona sagt: "Hier drin sind wir jetzt Feinde."

Princess Charming, RTL+ Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

Princess Charming, RTL+ Kim und Fiona bei "Princess Charming", 2025

Princess Charming, RTL+ Fiona und Kim bei "Princess Charming", 2025