Zerbricht jetzt eine Freundschaft wegen "Princess Charming"?

Bei Princess Charming geht es auf die Zielgerade und der Konkurrenzkampf zwischen den Kandidatinnen wird immer intensiver. Besonders zwischen Kim und Fiona, die bereits vor der Show eng befreundet waren, spitzt sich die Lage zu. Beide Frauen kämpfen um das Herz von Princess Nessi (28), was eine immer größere Belastung für die Freundschaft darstellt. Kim gestand offen: "Anfangs habe ich mich sehr gefreut, dass Fiona hier ist. Mittlerweile weiß ich nicht, ob es so gut ist, dass wir beide hier sind, weil es uns auch in viele schwierige Situationen bringt. Manchmal wünschte ich, ich wäre alleine hier."

Die Brisanz der Situation wird deutlich, als Fiona von einem Übernachtungsdate mit der Princess zurückkehrt. Kim, die sich bereits emotional stark involviert fühlt, sucht das Gespräch mit Fiona. Sie fragt direkt nach ihren Absichten und stellt klar, dass eine Beziehung mit Nessi auch einen anderen Lebensstil mit sich bringen würde: "Siehst du dich wirklich mit ihr in einer Beziehung? Dir muss halt bewusst sein, dass das ein ganz anderer Lifestyle ist." Doch Fiona empfindet Kims Worte als Angriff und bricht das Gespräch abrupt ab. Sie sucht Trost bei der Mitstreiterin Anna und offenbart ihre verletzten Gefühle.

Die Freundschaft der beiden Frauen steht nun auf dem Spiel. Die Show, die als unterhaltsames Liebesabenteuer begann, hat sich zu einem emotionalen Minenfeld entwickelt, in dem alte Bande auf die Probe gestellt werden. Am Anfang der Staffel freute sich Kim noch über Fionas Teilnahme, jetzt allerdings schwingt Bedauern mit. Der Ausgang dieser Zerreißprobe bleibt offen, und die Zuschauenden können gespannt darauf warten, ob die beiden sich wieder zusammenraufen oder ob ihre Freundschaft an dem Kampf um Nessi zerbricht.

Anzeige Anzeige

Princess Charming, RTL+ Fiona und Kim bei "Princess Charming", 2025

Anzeige Anzeige

Princess Charming, RTL+ Fiona und Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

Anzeige