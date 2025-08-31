Ariel behauptet: Jannik Kontalis und Giuliano haben Romanze

Realitystar Ariel hat in einer Instagram-Story pikante Behauptungen über ihren Ex Giuliano Lorenzo Hediger und dessen Kollegen Jannik Kontalis (29) aufgestellt. Laut der Prominent getrennt-Kandidatin sei die kürzlich aufgekommene Nachricht über eine angebliche Romanze zwischen Jannik und Sänger Bill Kaulitz (35) reine PR. Vielmehr sollen Jannik und Giuliano selbst eine heimliche Beziehung führen. "Da ist nicht Bill Kaulitz im Spiel. Der ist einfach gut, gerade für Aufmerksamkeit. Sondern Giuliano und Jannik sind die zwei eigentlich, die den Plan zusammen machen. Und das nicht nur freundschaftlich", erklärte Ariel.

In ihrer Story kritisierte Ariel weiter, dass Giuliano sich kaum um ihre Tochter kümmere und sich ihrer Meinung nach lieber auf exklusive Reisen und Social-Media-Auftritte mit Jannik konzentriere. "Giuliano, seit er mit Jannik ist, einfach nicht mehr anwesend. Ich höre nichts mehr von diesem Mann", beklagte sie. Ariel warf ihm zudem vor, Geld für Hotels und Flüge in Los Angeles locker zu haben, während er sich finanziell kaum an der Erziehung des gemeinsamen Kindes beteilige. Die Poolparty mit Bill bezeichnete sie als Teil eines ausgeklügelten PR-Schachzugs, dessen Ziel es sei, Aufmerksamkeit zu generieren und möglicherweise in der Netflix-Doku des Sängers aufzutauchen.

Möglicherweise muss sich Ariel schon bald über eine erneute Reise nach Amerika ärgern. Im Gespräch mit RTL kündigte Jannik nämlich an, dass dies nicht sein letzter Besuch in der Metropole war: "Ich hab' nicht viel gesehen, deswegen muss ich wohl noch mal hin." Wenn Ariel Recht behält mit ihrer Vermutung, wird wohl auch Giuliano wieder mit am Start sein…

Collage: RTL, Instagram, Instagram Collage: Ariel, Jannik Kontalis und Giuliano Lorenzo Hediger

Instagram / thecandycrash Jannik Kontalis, Bill Kaulitz, Giuliano Lorenzo Hediger und weitere Promis auf Bills Poolparty in LA

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025