Nach Haft: Jimi Blue Ochsenknecht reflektiert Zeit im Knast

Jimi Blue Ochsenknecht (33), der nun den Cast in der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love erweitert, hat kürzlich in einem Interview mit RTL offen über seine Erfahrungen im Gefängnis gesprochen. Aufgrund einer unbezahlten Rechnung verbrachte der Schauspieler und Reality-TV-Star drei Wochen hinter Gittern: "Das hätte wirklich nicht sein müssen." Er selbst bezeichnete die Situation als "blöd" und gab zu, dass er sie zunächst nicht wahrhaben wollte. "Ich hatte kein Handy, das war wie ein erzwungener Detox", erinnerte sich der Schauspieler. Trotz der schwierigen Umstände habe er die Zeit genutzt, um über sein Handeln nachzudenken und aus seinen Fehlern zu lernen. "Ich möchte einfach mit dem Gesetz nicht mehr in Berührung kommen", resümierte der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69).

Während seines Aufenthalts im Gefängnis hatte Jimi viel Zeit, um sich mit den Gründen für seine Strafe auseinanderzusetzen. Er schilderte, dass er anfänglich versucht habe, die Ernsthaftigkeit der Situation herunterzuspielen, dies jedoch schnell bereut habe: "Warum? Wieso, weshalb? Habe es vielleicht für mich auch ein bisschen kleingeredet, aber da gibt es nichts zu kleinreden." Die Zeit in der Zelle habe ihm geholfen, sich klarzumachen, wo er in seinem Leben falsche Entscheidungen getroffen hat. "Wenn du da drin sitzt in der Zelle, dann sitzt du da drin. Es war auch eine harte Zeit. Klar", gab Jimi offen zu. Aber nur daraus habe er tatsächlich lernen können, was er falsch gemacht hat, und "was ich in Zukunft besser machen kann und auch werde." Mit diesem geläuterten Blick auf die Geschehnisse strebt er scheinbar an, ein gesetzeskonformes Leben zu führen.

Der Schauspieler, der 2003 im Alter von nur zwölf Jahren zum gefeierten Kinderstar und Schwarm vieler Teenager avancierte, als er in der Rolle des Leon im Film "Die wilden Kerle" erstmals im Rampenlicht stand, sorgt auch mit seinem Liebesleben fleißig für Schlagzeilen. Vor allem sein Verhältnis zu seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) und ihrer gemeinsamen Tochter Snow steht im Fokus der Öffentlichkeit. Trotz einer Trennung pflegen die beiden ein freundschaftliches Verhältnis, was sie beide wiederholt betont haben. Für Jimi dürfte es auch in dieser schwierigen Zeit wichtig sein, eine starke Verbindung zu seiner Familie aufrechtzuerhalten. Yeliz hatte zuletzt klargestellt, dass kein Liebes-Comeback geplant sei, jedoch der Fokus auf einem harmonischen Miteinander zugunsten ihrer Tochter liege.

IMAGO / pictureteam Jimi Blue Ochsenknecht, August 2025

RTL / Johanna Bollmann "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc