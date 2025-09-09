Yeliz Koc klärt auf: Ist sie wieder mit Ex Jimi zusammen?

Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgten in der vergangenen Zeit mit gemeinsamen Auftritten und geteilten Fotos im Netz für Spekulationen über ein mögliches Liebes-Comeback. Die beiden verbindet vor allem ihre gemeinsame Tochter Snow (3). Dennoch fragen sich die Fans, ob zwischen den beiden doch mehr läuft als nur ein freundschaftliches Verhältnis. Doch Yeliz räumt nun alle Spekulationen aus der Welt und stellt auf Instagram klar, ob die beiden wieder zusammen sind: "Nein, sind wir nicht, aber wir verstehen uns gut."

Die Reality-TV-Darstellerin betont außerdem, wie glücklich sie über ihre harmonische Elternbeziehung ist. Ein weiterer Fan lobt in der Fragerunde, wie toll die beiden als Eltern zusammenarbeiten. Daraufhin erklärt Yeliz: "Ich bin einfach happy, dass wir endlich eine Familie für Snow sein können." Sie machen deutlich, dass der Fokus trotz der einstigen Trennung ganz auf dem Wohl der gemeinsamen Tochter liegt und sie sich gegenseitig in dieser Rolle unterstützen.

Vor wenigen Wochen hatte auch Jimi im Netz Einblicke in das Verhältnis zu seiner Ex-Partnerin gegeben. In einer Social-Media-Story zeigte sich der Schauspieler damals sichtlich zufrieden mit der Familiensituation. Auf die Frage eines Fans, ob er glücklich damit sei, wie es zwischen ihm, Yeliz und ihrer Tochter laufe, schrieb Jimi: "Ja, sehr, und ich bin Yeliz sehr dankbar dafür." Ein ehrliches Statement, das viele überraschte, schließlich war das Verhältnis des Ex-Paares lange als angespannt bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige