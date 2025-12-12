Dick Van Dyke wird morgen 100: So bleibt er fit und gesund

Hollywood-Legende Dick Van Dyke (99) feiert morgen, am 13. Dezember, seinen 100. Geburtstag. Doch von Ruhestand möchte der Star aus "Mary Poppins" laut dem Magazin Mirror auch nach einem Jahrhundert auf der Erde nichts wissen. Nach eigenen Worten hat er zwar mit 75 offiziell den Ruhestand erklärt, doch neue Projekte locken ihn immer wieder zurück vor die Kamera. 2018 war er zuletzt in "Mary Poppins' Rückkehr" mit Emily Blunt (42) zu sehen, eine Erfahrung, die er als etwas ganz Besonderes beschreibt. Besonders stolz ist er darauf, weiterhin körperlich und geistig fit zu sein – dank einer Mischung aus täglichem Training, gesundem Frühstück und seiner positiven Einstellung.

Dick blickt auf ein bewegtes Leben zurück, das neben Höhen wie seinen Erfolg in Hollywood auch persönliche Rückschläge mit sich brachte. In den 1970er-Jahren kämpfte der Schauspieler gegen eine schwere Alkoholabhängigkeit, entschied sich jedoch, sein Leben zu ändern, und blieb seitdem nüchtern. Auch das Rauchen hat er vor Jahren aufgegeben. Heute genießt er das Leben mit seiner deutlich jüngeren Ehefrau Arlene Silver, die er als eine entscheidende Stütze bezeichnet. Durch sie bleibt er optimistisch und aktiv. Die Liebe zwischen ihnen wurde 2012 besiegelt, und bis heute hält Arlene ihn, wie Dick es ausdrückt, "fit und jung".

Die kommenden Feierlichkeiten stehen für Dick offenbar nicht im Mittelpunkt. Vielmehr schätzt er die stillen Momente mit Arlene in ihrem Zuhause in Malibu, wo sie von Erinnerungen an eine beeindruckende Karriere umgeben sind. Der kürzlich erschienene Dokumentarfilm zu seinem Leben und sein neues Buch mit Lebensweisheiten spiegeln den Wunsch wider, seine Erfahrungen zu teilen und andere zu inspirieren. Kombiniert mit zeitlosen Klassikern wie "Mary Poppins" und "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" hat Dick sich ein Erbe geschaffen, das Generationen überdauern wird. Morgen wird er ein ganz besonderes Jubiläum feiern – nicht nur als Schauspiel-Ikone, sondern auch als Beweis dafür, wie man mit Humor und Lebensfreude alt wird.

Getty Images Dick Van Dyke, Schauspieler

Getty Images Dick Van Dyke im Juni 1967

Getty Images Schauspieler Dick Van Dyke mit seiner Frau Arlene Silver, November 2018