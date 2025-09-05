Dieses Verlangen plagt Matthias Mangiapane während Keto-Diät

Matthias Mangiapane (41), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat innerhalb eines Jahres ein beeindruckendes Ziel erreicht: Er hat 28 Kilogramm durch eine ketogene Diät verloren, bei der auf extrem kohlenhydratarme, dafür fettreiche Ernährung gesetzt wird. Trotz dieses Erfolgs gibt es aber eine kleine süße Versuchung, der er nur schwer widerstehen kann: "Komischerweise habe ich immer mal den Drang, ein Gummibärchen zu essen", verriet er im Interview mit Promiflash – mit Betonung auf "ein".

Denn eiserne Selbstkontrolle steht bei Matthias' Abnehmplan an erster Stelle: "Da muss man natürlich diszipliniert sein", erklärt der gebürtige Hesse und betont, dass es ein absolutes No-Go sei, sich gleich eine ganze Tüte der süßen Gummitierchen einzuverleiben, nur weil man eine Lust darauf verspüre. Für Matthias, der immer wieder in Vox-Serien wie "Ab ins Beet" und Hot oder Schrott zu sehen ist, sei es vor allem eine Frage der Willenskraft und der Konzentration, um nicht in alte Gewohnheiten zurückzufallen.

Matthias' Weg zur beeindruckenden Gewichtsabnahme wurde von einem Schlüsselerlebnis während der Dreharbeiten zur neuen Realityshow "The Summit" geprägt. Dort wurde ihm beim Anblick der 108 Kilogramm auf der Waage klar, dass es an der Zeit war, noch härter an seinem Ziel zu arbeiten. Abseits des Rampenlichts zeigt sich Matthias auch in seinem Privatleben als zielstrebig und diszipliniert – Eigenschaften, die ihm nicht nur im Kampf gegen die Kilos zugutekommen, sondern auch bei seiner Teilnahme an der spannenden TV-Show, die ab dem 26. September bei Prime Video zu sehen sein wird.

Anzeige Anzeige

Imago Realitystar Matthias Mangiapane im August 2025 in Hannover

Anzeige Anzeige

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, August 2025

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Matthias Mangiapane, TV-Persönlichkeit