Amazonas-Experte: Er ist der neue Gastgeber von "7 vs. Wild"

Die beliebte Survival-Show 7 vs. Wild geht mit einem neuen Gastgeber in die fünfte Staffel. Nachdem Fritz Meinecke (36), der Gründer des Formats, seinen Ausstieg bekanntgegeben hatte, wurde nun Hervé Neukomm als Nachfolger vorgestellt. Der Amazonas-Experte, weltweit bekannt als der erste Mensch, der den kompletten Flusslauf des Amazonas ausschließlich mit Muskelkraft bewältigt hat, übernimmt die Rolle des Gastgebers. In einem offiziellen YouTube-Video enthüllte das Produktionsteam seine neue Aufgabe: Hervé wird hinter den Kulissen die Herausforderungen für die Kandidaten entwickeln und somit maßgeblich den Verlauf der Staffel prägen.

Die Wahl des Abenteurers als Gesicht der Show stößt auf viel positive Resonanz. Fans loben nicht nur Hervés außergewöhnliche Expertise, sondern auch seine sympathische Ausstrahlung. In Kommentaren zeigten sich Zuschauer begeistert über den Neuzugang: "Super Vorstellung und coole Person" oder "Perfekt für die Staffel" lauten nur einige der Rückmeldungen. Durch seine einmalige Erfahrung im Amazonas-Regenwald erhoffen sich die Zuschauer viele eindrucksvolle und authentische Challenges, die den härtesten Überlebenskünstlern alles abverlangen könnten.

Trotzdem gibt es auch kritische Stimmen zur neuen Staffel. Die Ankündigungsvideos, begleitet von Bildern aus dem dichten Regenwald, hinterließen bei einigen enttäuschte Reaktionen. Die eingefleischten Fans der Show störten sich an der fehlenden Spannung und fanden die Präsentation weniger mitreißend als erhofft. Mit dem erfahrenen Hervé an Bord hoffen viele jedoch, dass die Survival-Reihe ihr gewohnt hohes Niveau halten kann.

Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

Logo der fünften "7 vs. Wild"-Staffel

Fritz Meinecke in Indonesien, März 2024

