Erster "7 vs. Wild"-Trailer lässt Fans enttäuscht zurück

Im Oktober ist es so weit: 7 vs. Wild geht mit der fünften Staffel in eine neue Runde. Der Trailer der Survival-Show stößt auf YouTube aber auf gemischte Reaktionen. Das Experiment, das in den vergangenen Jahren für einen echten Hype sorgte, erntet nach diesem Ankündigungsvideo eine Menge Kritik. Beeindruckende Aufnahmen aus dem Regenwald und die Beschreibung, beim Dschungel handele es sich um "die Mutter aller Survival-Szenarien" hinterlassen enttäuschte User. "Ich will der Sache wirklich eine Chance geben – aber das Ankündigungsvideo holt mich null ab. Keinerlei Spannung. Wild aneinandergereihte kurze Aufnahmen in unterschiedlichster Qualität, mit keinerlei Aussagekraft, können halt auch keinen Hype auslösen", lautet nur einer von einigen vernichtenden Kommentaren. Die Zuschauer empfinden das Video als "langatmig" und "wenig aufregend".

Vielen scheint die Spannung, die sie von den vergangenen Staffeln gewohnt sind, zu fehlen. So schreibt ein Nutzer: "Bei den vorherigen Ankündigungsvideos hat man richtig Gänsehaut und ein inneres Freuen bekommen. [...] Wirkt sehr lieblos und ich denke, es ist kein gutes Zeichen, wenn man bereits bei der Ankündigung merkt, dass eine TV-Produktion dahintersteckt." Ein anderer fügt dem hinzu: "Irgendwie ziemlich langweilig im Vergleich zu den letzten paar Malen." Andere Fans sind aber der Meinung, dass viele sich aus Prinzip negativ gegen den Trailer aussprechen. Dass "7 vs. Wild" ab dieser Staffel nicht mehr von dem ursprünglichen Team rund um Fritz Meinecke (36), Johannes Hovekamp und Maximilian Kovacs mitproduziert wird, passt vielen Zuschauern nämlich gar nicht. Ein paar scheinen der Produktion aber doch noch wohlgesonnen zu sein. "Wie kann man nur so von Hass zerfressen sein. Ja, Fritz ist raus. Warum kann man dem Format nicht dennoch eine Chance geben?", verteidigt ein nicht nur YouTube-Nutzer das Video.

Auch der Wunsch nach einem "Elite-Cast" zeigt, wie tief einige Fans die Serie in der Survival-Szene verankert sehen wollen. Gerade die Anfänge von "7 vs. Wild", wo Outdoor-Fähigkeiten und echte Abenteuer im Mittelpunkt standen, scheinen vielen Anhängern nostalgisch in Erinnerung zu sein. Schließlich war Fritz Meinecke, der Gründer des Formats, ursprünglich für seine authentische Nähe zur Natur und seine Bushcraft-Skills bekannt. Die Kritik an den jüngsten Veränderungen verdeutlicht, dass bei einem Format mit solcher Fanbasis große Erwartungen bestehen. Ob die neue Staffel trotz des enttäuschenden Trailers überzeugen wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

Anzeige Anzeige

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, Survival-Experte

Anzeige Anzeige

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke in Indonesien, März 2024

Anzeige