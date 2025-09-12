Christian Wolf erinnert sich an seine harte Vergangenheit

Christian Wolf (30) hat mit einem bewegenden Beitrag auf Instagram über seine schwierige Vergangenheit gesprochen. Der Unternehmer teilt dabei Fotos aus seiner Kindheit und Jugend, begleitet von offenen Worten über die Herausforderungen, die er schon früh in seinem Leben meistern musste. "Schon als Kind war ich der dickliche, unsportliche Junge und wurde dafür gehänselt, sodass ich schon mit elf Jahren meine erste Diät gemacht – und mich runtergehungert habe. Aus Selbsthass und Verzweiflung", schreibt er. Christian schildert weiter, wie er durch emotionale Fressattacken immer wieder zunahm und schließlich in die Magersucht rutschte.

Christian gesteht sogar, dass er in dieser Zeit nicht mehr leben wollte, lässt aber auch erkennen, wie froh er heute darüber ist, diesen Tiefpunkt überwunden zu haben. Mittlerweile blickt er stolz auf seinen Weg zurück und ist dankbar für seine Familie, insbesondere für seine Partnerin Romina Palm (26) sowie seine zwei Kinder. Neben seiner persönlichen Entwicklung hebt er auch berufliche Erfolge hervor, wie die Gründung seiner eigenen Marke. Mit einem Appell richtet er sich an seine Follower: "Lasst mich euch eine Sache sagen: Ihr wisst nie, was das Leben für euch bereithält. Daher: Kämpft."

Die Reaktionen seiner Fans zeigen, wie sehr seine Worte bewegen – viele seiner Unterstützer lobten ihn für seine Offenheit und Stärke. "Wow, so stark, was ein Lebensweg", findet ein User, ein anderer kommentiert: "Respekt!" Auch prominente Stimmen meldeten sich zu Wort. So hinterlässt Cathy Hummels (37) unter dem Beitrag einen Kommentar mit den Worten: "Wow. Ich kenne dieses Gefühl und die andere Seite."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

IMAGO / BOBO Christian Wolf bei der The Founder Summit 2025 im April