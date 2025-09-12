Darum nahm Filip Pavlovic doch an "Love Island VIP" teil

Filip Pavlovic (31), bekannt aus Formaten wie Das Sommerhaus der Stars und "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", hat sich in diesem Jahr erneut für einen Schritt in die Reality-TV-Welt entschieden. Hatte er im vergangenen Jahr eine Teilnahme an Love Island VIP noch abgelehnt, war der 31-Jährige diesmal mit dabei. Seine Beweggründe erklärte er im Interview mit Promiflash: "Ich habe jetzt drei Jahre lang kein Reality-TV gemacht und ich dachte, ich glaube, jetzt wird es wieder Zeit. Ich werde nicht jünger."

Der Reality-Star erklärte weiter, ihm sei bewusst geworden, wie schnell sich Gelegenheiten ändern können. Eine solche Anfrage sei keineswegs selbstverständlich, betonte er: "Vielleicht wird es nächstes Jahr gar keine Staffel geben und wer garantiert mir, dass ich dann wieder angefragt werde?" Mit dieser Einstellung entschied sich Filip, die Herausforderung anzunehmen – und bereut diesen Schritt keineswegs. Im Gegenteil: Er zeigte sich erleichtert und froh, die Chance genutzt zu haben, sein Gesicht erneut in einem beliebten TV-Format zu präsentieren.

Filip Pavlovic, der zunächst als Amateur-Kicker bekannt wurde, bevor er den Schritt ins Rampenlicht der deutschen Reality-TV-Landschaft wagte, hat sich im Laufe der Jahre einen festen Platz in der Branche erarbeitet. Der charismatische Hamburger gewann 2022 die Dschungelkrone und gehört seither zu den bekanntesten Gesichtern des Genres. Abseits der Kameras zeigt er sich oft humorvoll und bodenständig. In Interviews betonte Filip mehrfach, dass er seine Erfolge und die Möglichkeiten, die sich ihm dadurch eröffnet haben, sehr zu schätzen weiß.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Filip Pavlovic, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

ActionPress / Wehnert, Matthias Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022