Darum sendet RTL heute keine neue Folge von "Unter uns"

Die Zuschauer von Unter uns müssen heute starke Nerven beweisen. Denn: Die beliebte RTL-Serie entfällt. Am Freitag, dem 12. September, räumt der Sender seinen Sendeplatz ab 17:30 Uhr zugunsten der Basketball-Europameisterschaft. Im Halbfinale trifft das deutsche Team auf Finnland, und RTL startet die dazugehörige Berichterstattung bereits um 15:30 Uhr. Fans der Daily müssen ihre Pläne somit anpassen, sollen aber nicht leer ausgehen.

Wer "Unter uns" nicht verpassen möchte, kann Folge 7705 mit dem spannenden Titel "Der Feind in meiner Werkstatt" jederzeit auf der Streamingplattform RTL+ ansehen. Dort steht die Episode bereits seit einer Woche zur Verfügung und kann nach Belieben nachgeholt werden. Für alle, die kein Streaming-Abo besitzen, bietet RTL eine zusätzliche Möglichkeit: Am Montag, dem 15. September, wird die Folge um 9:30 Uhr nochmals im Free-TV ausgestrahlt, bevor die Serie abends regulär um 17:30 Uhr fortgesetzt wird.

In der ausgefallenen Episode wird es diesmal besonders dramatisch: Bambi, gespielt von Ben Heinrich, gerät unerwartet in eine bedrohliche Situation, die für reichlich Spannung sorgt. Gleichzeitig zeigt sich eine andere Figur von ihrer emotionalen Seite – Cecilia, dargestellt von Carina Koller (28), kämpft weiterhin mit ihren Gefühlen für Baris, gespielt von Metehan Demiröz. Ein emotionales Auf und Ab, das Fans sicherlich nicht missen möchten, auch wenn der gewohnte Freitagsplatz heute ausnahmsweise für den Sport weichen muss.

RTL / Stefan Behrens Nikolaus Lessky , Jana Wosnitza und Luis Moll am Set von "Unter uns"

Getty Images Deutsche Basketballnationalmannschaft, September 2025

RTL / Bernd Jaworek Carina Koller bei "Unter uns"