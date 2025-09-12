Darum wird zweite Staffel von "Mr. & Mrs. Smith" verschoben

Die zweite Staffel der Serien-Adaption von "Mr. & Mrs. Smith" steht jetzt auf der Kippe. Nach dem Erfolg der ersten Staffel, die von Kritikern gelobt und sogar für mehrere Emmys nominiert wurde, plante Amazon Prime Video laut Filmstarts ursprünglich, die Dreharbeiten im Herbst in Kalifornien zu beginnen. Neben Donald Glover (41) und Maya Erskine, die in der ersten Staffel die Hauptrollen spielten, sollten Mark Eydelshteyn und Sophie Thatcher als neues Agenten-Duo dazustoßen. Doch nun wurde die Produktion auf unbestimmte Zeit verschoben.

Laut dem Branchenportal Deadline gibt es vor allem Schwierigkeiten, die gewünschten Gaststars für die Fortsetzung zu gewinnen. Namen wie Lily-Rose Depp (26), Francesca Scorsese und Gael Garcia Bernal waren im Gespräch, doch Verträge kamen offenbar nicht zustande. Dies gilt als Hauptgrund für die unklare Zukunft der Serie, obwohl bereits umfangreiche Steuererleichterungen für den Dreh in Kalifornien bewilligt worden waren. Sowohl Fans als auch Beobachter vermuten nun, dass die Serie möglicherweise nie über die erste Staffel hinaus fortgeführt wird. Offiziell abgesetzt ist die Produktion zwar nicht, doch die Aussichten für Staffel zwei wirken derzeit düster.

In der ersten Staffel übernahmen Donald Glover und Maya Erskine die ikonischen Titelrollen von Brad Pitt (61) und Angelina Jolie (50), die im gleichnamigen Kinofilm von 2005 zu sehen waren. Die Serie überzeugte mit einer gelungenen Mischung aus Action und Witz. Zudem deutete die geplante Umbesetzung der Hauptfiguren auf einen frischen Ansatz hin, der nun ins Stocken geraten ist. Fans müssen sich also gedulden oder sich darauf einstellen, dass der explosive Cliffhanger am Ende der ersten Staffel zugleich das endgültige Serienfinale war. Ob und wann "Mr. & Mrs. Smith" eine zweite Chance bekommt, bleibt vorerst offen.

Imago Donald Glover und Maya Erskine in der Amazon Prime Video-Serie "Mr. & Mrs. Smith"

IMAGO / Pond5 Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Juni 2006