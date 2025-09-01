Darum wagte Influencer Flying Uwe das "The Summit"-Abenteuer

Flying Uwe (38) stellte sich einer neuen Herausforderung: Der Fitness-Influencer nahm an der Show "The Summit" teil. In dem außergewöhnlichen Format müssen Prominente einen Berg erklimmen – nicht nur mit dem Ziel, das Gipfelkreuz zu erreichen, sondern auch, um ein beachtliches Preisgeld zu gewinnen. Im Gespräch mit Promiflash verrät Uwe, warum er sich für das Abenteuer entschied. "Mich reizt immer etwas, was das Thema Herausforderung betrifft – im Kopf oder auch körperlich", erklärt er.

Die Show verspricht Spannung auf mehreren Ebenen. Die Teilnehmer sind nicht nur gefordert, ihre körperlichen Grenzen zu überwinden, sondern auch mental stark zu bleiben, um die große Herausforderung zu meistern. Wie der Unternehmer weiter erzählt, war es die Kombination aus körperlichem Einsatz und mentalem Training, die ihn überzeugt hat. Besonders angetan zeigt er sich zudem von der Vielfältigkeit der Mitstreiter. "Es war ein cooler Test auf drei Ebenen", betont er gegenüber Promiflash.

Flying Uwe, der bereits in der Vergangenheit in Formaten wie Big Brother zu sehen war, ist bekannt dafür, gerne ins kalte Wasser zu springen und sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Der 38-Jährige begeistert nicht nur mit seiner Disziplin im Fitnessbereich, sondern auch mit seinem Unternehmergeist in den sozialen Medien. Seine Fans fiebern seiner Performance bei "The Summit" entgegen und sind gespannt, wie sich der durchtrainierte Influencer mit seiner charakteristischen Zielstrebigkeit und Energie schlagen wird.

Amazon MGM Studios Flying Uwe, "The Summit"-Teilnehmer 2025

Amazon MGM Studios Der Cast von "The Summit"

Agentur filmcontact Flying Uwe, "The Summit"-Kandidat 2025