Viele Realitystars: Flying Uwe wollte "The Summit" abbrechen

Flying Uwe (38) ist Teil der neuen Show "The Summit", bei der prominente Teilnehmer in Neuseeland einen Berg erklimmen und um ein beeindruckendes Preisgeld kämpfen. Für den Fitness-Influencer war der Einstieg in das Format allerdings alles andere als einfach. Im Gespräch mit Promiflash gibt er zu, dass er anfangs sogar mit dem Gedanken gespielt hat, die Show abzubrechen. "Als ich die Teilnehmer gesehen habe, war meine erste Reaktion: 'Ich mache das nicht mit.' Ich wollte nicht im Trash-TV landen. Sowas war nie mein Ziel. Damit habe ich auch nichts zu tun", offenbart er.

Doch nach einem klärenden Gespräch mit den Verantwortlichen änderte er seine Meinung. "Die haben mir dann gesagt: 'Uwe, vertrau mir. Das Projekt an sich ist sehr, sehr geil.' Und ich dachte mir: 'Okay, ich bin in Neuseeland, das muss geil werden'", erzählt der 38-Jährige weiter. Uwe blieb und entschied sich, dem Format eine Chance zu geben – eine Entscheidung, die er bis heute nicht bereut. "Wie sich herausgestellt hat, war das wirklich eine gute Idee, dass ich gesagt habe, ich fliege hier nicht nach Hause, sondern ich gucke mir das Ganze an", betont er gegenüber Promiflash.

Für den Social-Media-Star war "The Summit" eine neue Erfahrung, die ihn in vielerlei Hinsicht herausforderte. Er hat sich bisher nur einmal in die Welt des Reality-TV gewagt, damals bei Big Brother. Privat legt Uwe großen Wert darauf, sich nicht mit Trash-Inhalten zu beschäftigen. Umso erfreulicher, dass sich seine Teilnahme an der Show für ihn als Glücksgriff herausstellte. Der Aufenthalt in Neuseeland war nicht nur eine körperliche Herausforderung, sondern auch eine Chance, seine Komfortzone zu verlassen und neue Facetten von sich zu zeigen.

Agentur filmcontact Flying Uwe, "The Summit"-Kandidat 2025

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, Fitness-Influencer