Erschütternd: Katie Price teilt Post über häusliche Gewalt

Katie Price (47) hat anlässlich des Welttages der Suizidprävention ein eindringliches Statement auf Instagram geteilt. Der Reality-TV-Star postete eine Nachricht von Women's Aid, die auf die erschreckend hohen Zahlen von häuslicher Gewalt und deren Verbindung zu Suizid aufmerksam macht. Die Botschaft hob hervor: "Letztes Jahr starben mehr Überlebende häuslicher Gewalt durch Suizid, als durch die Hände ihres Partners." Katie, die in ihrer Vergangenheit selbst mit häuslicher Gewalt konfrontiert wurde, unterstrich die Bedeutung des Themas durch ihre persönliche Erfahrung.

In einem früheren Podcast-Interview mit Paul C. Brunson enthüllte der Reality-TV-Star Details über die Herausforderungen, mit denen sie in der Vergangenheit konfrontiert war. Katie sprach über wiederholte Gewalt, emotionale Manipulation und ihre Isolation von Familie und Freunden. "Ich konnte mein Zuhause nicht verlassen, ohne mich ständig rechtfertigen zu müssen", schilderte sie. Trotz dieser schwierigen Episoden blickt die fünfmalige Mutter nun hoffnungsvoll in die Zukunft. Katie ist derzeit glücklich mit JJ Slater, einem Teilnehmer von "Married at First Sight UK", liiert und wagte damit einen weiteren Neuanfang nach turbulenten Jahren.

In der Vergangenheit war Katies Leben oft von Dramen und Konflikten geprägt, nicht zuletzt auch durch enge familiäre Beziehungen. Erst vor rund drei Wochen hatte sich Katies Mutter Amy Price in einem bewegenden Interview und in ihrem Buch "The Last Word" über die andauernden Familienkonflikte geäußert. Die schwerkranke Mutter zeigte sich besonders besorgt über den Streit rund um Katies Tochter Princess (18), deren Karrierepläne vermehrt von Peter Andres (52) Management beeinflusst wurden. "Mein größter Wunsch für meine Enkelkinder ist es, dass sie ihren eigenen Weg finden", betonte Amy damals. Sie kritisierte zudem, dass Peters Rolle in Princess’ beruflicher Entwicklung inzwischen zu groß geworden sei.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Katie Price, September 2023

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit