Wollen Kathi Wagener und Kevin Yanik noch weitere Kinder?

Katharina Wagener (30) und Kevin Yanik (27) genießen ihr Familienleben mit ihren beiden gemeinsamen Kindern. Trotz einiger Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung fanden sie immer wieder zueinander und meistern nun den Alltag als Eltern wieder gemeinsam. Doch wie steht es um weiteren Nachwuchs? Auf diese Frage eines Followers liefert Kathi eine klare, jedoch unverbindliche Antwort auf Instagram: "Aktuell nein, aber abgeschlossen haben wir nicht. Was kommt, das kommt."

Ihre Äußerungen zeigen, dass das Thema Familienplanung bei den beiden gerade eher offen bleibt. Kinder könne man einfach nicht planen, glaubt Katharina: "Gott gibt sie uns zu dem Zeitpunkt, an dem wir sie 'brauchen'." Nach zwei gemeinsamen Kindern und einigen Beziehungsdramen scheint das Paar momentan jedoch erst einmal die Zeit zu viert genießen zu wollen.

Katharina und Kevin hatten im August 2021 ihr erstes Kind, Leonardo, bekommen. Rund zweieinhalb Jahre später, am Valentinstag des Jahres 2024, machte der kleine Mariano die Familie komplett. Trotz der Herausforderungen, die der Alltag als Reality-Show-Paar und frischgebackene Eltern mit sich bringt, scheint Muttersein für Katharina eine echte Herzensangelegenheit zu sein. "Ich bin unendlich gerne Mama und könnte daher niemals sagen, dass ich keine weiteren Kinder möchte", erklärt sie.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Februar 2025

Instagram / kathiwagener Influencerin Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leo

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin, mit ihrem Sohn