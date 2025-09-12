Ist Twenty4tim ein würdiger "Reality Queens"-Nachfolger?

Filip Pavlovic (31) hat im Interview mit Promiflash über seinen Nachfolger bei der Show Reality Queens gesprochen. Nachdem Filip die erste Staffel moderiert hatte, wird in der zweiten Staffel keine geringere Persönlichkeit als Social-Media-Star Twenty4tim (24) die Rolle des Gastgebers übernehmen. Über Tim zeigte sich Filip optimistisch: "Ich habe ja noch nicht viel gesehen von Twenty4tim, aber der Junge kann reden. Der kann kommunizieren." Filip zeigte sich überzeugt davon, dass Tim eine solide Leistung abliefern wird.

Der Reality-TV-Star sieht in Tim eine gute Wahl für die zweite Staffel der beliebten Sendung. Laut Filip habe sein Nachfolger das Talent und die Fähigkeiten, das Publikum zu unterhalten und die Show zu tragen. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das gut machen wird oder auch ziemlich gut gemacht hat. Also eigentlich eine gute Besetzung", äußerte sich Filip weiter. Ob Tim in die Fußstapfen seines Vorgängers treten kann und neue Akzente setzen wird, wird sich in der kommenden Staffel zeigen.

Twenty4tim, der mit bürgerlichem Namen Tim Kampmann heißt, hat sich in den letzten Jahren einen Namen als einer der bekanntesten Social-Media-Stars gemacht. Seine lebhafte und kommunikative Art spiegelt sich nicht nur auf Plattformen wie Instagram und TikTok wider, sondern auch in seinen neuen Projekten. Neben seiner Arbeit als Künstler und Sänger wagt sich Tim nun mit der Moderation von "Reality Queens" auf ein neues Terrain. Die Show bietet ihm sicherlich die Möglichkeit, seine Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen und auch außerhalb der sozialen Medien ein breites Publikum zu begeistern.

Collage: IMAGO / Future Image, Instagram / twenty4tim Collage: Filip Pavlovic und Twenty4tim

ActionPress Filip Pavlovic, Reality-TV-Bekanntheit

IMAGO / Gartner Twenty4tim, Social-Media-Star