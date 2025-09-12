Jeje Lopes konnte bei "Love Island VIP" mehr sie selbst sein

Jeje Lopes ist aktuell in der Reality-Show Love Island VIP zu sehen und hatte zuvor bereits bei Too Hot To Handle: Germany mitgemacht. Im Gespräch mit Promiflash zog der Social-Media-Star einen Vergleich zwischen den beiden Formaten – und verriet, dass sie sich bei "Love Island VIP" deutlich wohler gefühlt habe. "Ich muss sagen, 'Too Hot To Handle' und 'Love Island' sind komplett unterschiedlich. Ich habe es nicht erwartet, aber ja", erklärte Jeje und fügte hinzu, dass sie in der zweiten Show noch mehr von sich zeigen konnte. "Ihr seht mich noch mal anders bei 'Love Island'. Es fiel mir leichter."

Besonders positiv äußerte sich Jeje über das Konzept von "Love Island VIP": "Ich würde sagen, bei 'Love Island' war ich mehr ich." Auch anderen könne sie das Format nur empfehlen. Der Reality-Star betonte, wie wichtig es ihr sei, authentisch zu bleiben, und dass sie bei "Love Island VIP" genau diese Möglichkeit gehabt habe. Die Sendung biete nicht nur spannende Momente, sondern sei für sie auch eine Erfahrung der Selbstreflexion gewesen, erzählte sie weiter.

Seit ihrer Teilnahme an mehreren Reality-Formaten ist Jeje Lopes nicht nur einem breiteren Publikum bekannt geworden, sondern begeistert auch ihre Fangemeinde auf Social Media. Mit ihrem humorvollen und authentischen Auftreten gewinnt sie regelmäßig neue Fans hinzu. Dass sie sich nun bei "Love Island VIP" offenbar noch leichter von ihrer echten Seite zeigen konnte, dürfte für die Zuschauer besonders spannend sein. Wer Jejes bisherigen Weg verfolgt hat, weiß: Sie ist stets offen für neue Herausforderungen – und sorgt immer wieder für Überraschungen.

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Instagram / jejellopes "Krass Schule"-Star Jeje Lopes postet einen "Love Island VIP"-Einblick, August.

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

