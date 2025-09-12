Peinlich: Barbara Schöneberger erkennt Nominierten nicht

Barbara Schöneberger (51) sorgte bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises am 10. September in Köln für einen unvergesslichen Moment. Während sie durch die Gala führte, kam es zu einem kleinen Aussetzer, infolge dessen das Publikum in schallendem Gelächter ausbrach. In der Kategorie "Beste Comedy/Late Night" waren drei Formate nominiert, unter anderem "Experte für alles", die neue Show von Klaas Heufer-Umlauf (41). Während Klaas per Live-Schalte zugeschaltet wurde, saß sein Kollege Thomas Schmitt von Florida Entertainment direkt neben Barbara. Doch offensichtlich erkannte die Moderatorin ihren Sitznachbarn zunächst nicht und fragte verwirrt: "Wer ist denn Thomas?"

Thomas nahm die Sache mit Humor und warnte in Richtung Klaas: "Du darfst ihm kein Futter geben, der nutzt das aus!" Barbara erklärte sich umgehend: "Du bist ja nur ganz selten zu sehen, muss man sagen. Meistens hört man dich ja nur." Klaas, der mit Joko (46) bereits einen Preis für die "Beste Unterhaltung Show" eingeheimst hatte, schien sich köstlich zu amüsieren. Doch die nächste Auszeichnung ging an diesem Abend an eine andere Show: "Inas Nacht" von Ina Müller (60) wurde als Gewinner in der Kategorie "Beste Comedy/Late Night" gefeiert. Krankheitsbedingt konnte Ina selbst nicht teilnehmen, doch ihr Team nahm den Preis stolz entgegen und feierte ausgelassen den dritten Erfolg des Kult-Formats.

Barbara, die seit Jahren eine feste Größe im deutschen Fernsehen ist, zeigte mit ihrer lockeren Art erneut, warum sie das Publikum begeistern kann. Als Moderatorin ist sie für ihren Humor und gelegentliche spontane Ausrutscher wie diesen bekannt. Thomas, der durch Podcasts und seine Arbeit im Hintergrund der Showbranche bekannt ist, bewies unterdessen Selbstironie und ließ sich von dem Moment nicht aus der Fassung bringen.

Getty Images Barbara Schöneberger beim 25. Deutschen Fernsehpreis

Getty Images Barbara Schöneberger mit Thomas Schmitt (mi.) beim "Deutschen Fernsehpreis", 2025

Getty Images Barbara Schöneberger moderiert beim "Deutschen Fernsehpreis", September 2025