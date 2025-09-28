Darum bleibt Barbara Schönebergers politische Meinung privat

Barbara Schöneberger (51) und Steffen Henssler (53) haben in einer neuen Folge von Barbaras Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" offen über ihre Haltung zu politischen Äußerungen von Prominenten gesprochen. Beide waren sich einig, dass viele ihrer Kollegen in sozialen Netzwerken ihre Reichweite nutzen, um gesellschaftliche Botschaften zu teilen. Während Barbara betonte, bewusst auf politische Statements zu verzichten, kritisierte Steffen die oft oberflächliche Art solcher Beiträge: "Ich committe mich für etwas, aber nie richtig. Das ist so lächerlich!" Barbara ergänzte, dass der Druck, sich zu politischen Themen zu äußern, in Interviews oft spürbar sei – ein Druck, dem sie sich nicht beuge.

Die beiden TV-Persönlichkeiten äußerten sich dabei auch selbstkritisch. Die Moderatorin erklärte, sie sei "zu fehlbar" und mache "sehr viele Fehler", um sich als moralische Instanz aufzuspielen. Laut Barbara sei es nicht richtig, anderen vorschreiben zu wollen, wie man zu denken habe. Sie sieht einen Vorteil darin, sich bei politischen Statements zurückzuhalten. Der Koch warnte vor einer "Wohlfühl-Mentalität" auf Plattformen wie Instagram, die das Teilen von gesellschaftlich konformen Botschaften fördere. Er sprach sich für mehr Eigenverantwortung der Menschen aus und riet: "Mach dir selber Gedanken."

Sowohl die Moderatorin als auch Steffen ziehen es vor, ihr Privatleben und ihre politischen Ansichten nicht zum Thema der Öffentlichkeit zu machen. Barbara hält eine klare Trennung zwischen beruflicher Präsenz und Privatem für wichtig. Steffen, der unter anderem durch Grill den Henssler bekannt wurde, betonte zustimmend zudem: "Klar habe ich eine politische Meinung und informiere mich auch darüber. Aber nur weil man mir vielleicht zuhören würde, muss ich doch nicht zu allem meine Meinung sagen und jedem sagen, was ich glaube, was richtig und falsch ist."

Anzeige Anzeige

IMAGO / APress Barbara Schöneberger, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / steffen_henssler Steffen Henssler, TV-Koch

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger im April 2017