Welche Royal-Dame veräppelt Barbara Schöneberger hier?

Barbara Schöneberger (51) hat sich für die neueste Ausgabe der Show Verstehen Sie Spaß? einer ganz besonderen Aufgabe gestellt: Sie verkleidete sich als Königin Camilla (78). In einem witzigen Clip auf Instagram gibt sie ihren Fans einen Einblick in ihr Kostüm. Dazu gehören auch Gesichtsprothesen, die sie sich in dem Video langsam entfernt. Obendrein trägt die Moderatorin einen großen weißen Hut und ein elegantes, tiefblaues Kostüm. "Heute Abend 'Verstehen Sie Spaß?' einschalten! Königin Camilla ist zu Gast!", scherzt die TV-Bekanntheit unter ihrem Beitrag.

Die Fans der vielseitigen Entertainerin zeigen sich begeistert von ihrer Verwandlung. Unter Barbaras Post gibt es zahlreiche Kommentare, die vor Humor und Vorfreude nur so sprühen. "Eure Ladyschaft! Das wird so lustig heute Abend!", schreibt ein Anhänger. Ein anderer Follower scherzt aufgrund des sich pellenden Make-ups: "Moderiert Barbara demnächst die Häute-Show?" Schon vor der Ausstrahlung von "Verstehen Sie Spaß?" sorgt der Clip von Barbaras Umstyling also bereits für jede Menge gute Laune.

Barbara ist dafür bekannt, ihr Publikum immer wieder zu überraschen und zu unterhalten. Seit vielen Jahren ist sie eine der beliebtesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen. Dabei scheut sie sich auch nicht davor, ehrlich zu sein. Im Gespräch mit Gala gab sie kürzlich zu, dass ihr das Altern Probleme bereite. "Rein äußerliche Sachen nerven mich natürlich auch. Zum Beispiel, dass die Wangen herunterhängen, wenn man nicht ständig volle Kontrolle über sein Lächeln hat", offenbarte die 51-Jährige.

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger als Königin Camilla

Getty Images Königin Camilla, im Juni 2024

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger in Verkleidung