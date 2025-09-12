Shah Rukh Khan wurde früher für "nicht schön genug" gehalten

Shah Rukh Khan (59), bekannt als der "King of Bollywood", hat in der Vergangenheit immer wieder mit Kritik und Vorurteilen zu kämpfen gehabt. Besonders zu Beginn seiner Karriere wurde er oft nicht ernst genommen und wegen seines Aussehens abgewertet. In einem früheren Interview verriet der Schauspieler laut The Economic Times, dass er von verschiedenen Seiten viele Zweifel an seiner Eignung als Filmstar zu hören bekam: Er habe eine "schlechte Nase", sei "nicht groß genug", spreche zu schnell und sei "nicht schön genug". Doch Shah Rukh ließ sich nicht entmutigen und hielt an seiner Leidenschaft fest: "Wenn ich nicht wie die Rolle aussehe, werde ich trotzdem die Rolle sein."

Neben diesen persönlichen Hürden nahm Shah Rukh auch die zunehmende Kritik unserer modernen Gesellschaft ins Visier. In einem Zeitalter der sozialen Medien und ständiger Aufmerksamkeit bemängelte der Superstar die schnelle und oft negative Urteilsfähigkeit vieler Menschen. "Wir sind noch verurteilender geworden", bemerkte er. Besonders die Kommentare im Netz spiegeln für ihn wider, wie sehr Menschen geneigt sind, andere schlechtzureden. Anstatt sich von diesen Meinungen beeinflussen zu lassen, rät Shah Rukh der jüngeren Generation zu mehr Selbstbewusstsein: "Haltet einen Moment inne und denkt daran, wie wunderbar ihr seid, selbst in einer Welt, die nicht immer nett ist."

Dass Shah Rukh mit Druck, Kritik und hohen Erwartungen umzugehen weiß, dürfte auch für seinen Sohn Aryan Khan (27) von Vorteil gewesen sein. Mit seinem Regiedebüt "The Ba**ds Of Bollywood" betrat Aryan vor wenigen Wochen erstmals selbst das große Rampenlicht – und das durchaus erfolgreich. Auf dem Event in Mumbai erzählte Bobby Deol laut News18 mit einem Augenzwinkern: "Er hat uns echt überarbeitet." Sogar Shah Rukh selbst scherzte über die ehrgeizige Arbeitsweise seines Sohnes: "Bobby hat mich sogar angerufen und gebeten, zum Set zu kommen, damit er nach Hause gehen kann." Trotz der strengen Führung lobte Bobby den jungen Regisseur ausdrücklich: Aryan habe das Beste aus allen herausgeholt.

Imago Shah Rukh Khan, Februar 2008

Getty Images Shah Rukh Khan, Dezember 2012

Getty Images Shah Rukh Khan und sein Sohn Aryan Khan, August 2025