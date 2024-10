Perfektes Gesicht: Shah Rukh Khan zählt zu schönsten Männern

Bollywoodstar Shah Rukh Khan (58) erobert seit Jahrzehnten mit romantischen und actiongeladenen Filmen die Herzen seiner Zuschauer. Jetzt wird dem Schauspieler eine ganz besondere Ehre zuteil: Er zählt offiziell zu den attraktivsten Männern der Welt! Auf Instagram veröffentlicht der Schönheitschirurg Julian De Silva seine diesjährigen Symmetrie-Berechnungen in Bezug auf das perfekte und somit schönste Gesicht: Der gefeierte Darsteller belegt dabei mit einer Gesichtssymmetrie von 86,76 Prozent den zehnten Platz. Demnach hat der Inder ein beinahe makelloses Gesicht!

Über den begehrten ersten Platz darf sich kein Geringerer als James Bond-Anwärter Aaron Taylor-Johnson (34) freuen. Den Berechnungen des Experten nach erreicht der Filmstar eine beeindruckende Quote von 93,04 Prozent Symmetrie. Der zweite Platz geht an Emily in Paris-Liebling Lucien Laviscount (32) und Platz drei an "Gladiator II"-Star Paul Mescal (28). Ebenfalls in die Top Ten geschafft haben es außerdem Robert Pattinson (38) und Hollywoodstar George Clooney (63).

Für Shah Rukh ist die Platzierung diese Woche nicht der einzige Grund zur Freude. Beim 77. Locarno Film Festival reiste er als Gast und Preisträger an, um den renommierten Ehrenpreis entgegenzunehmen. Watson zufolge sorgte seine Anwesenheit auf der Bühne für regelrechte Jubelstürme im euphorischen Publikum. Darauf reagierte der "In guten wie in schweren Tagen"-Star mit einer ordentlichen Prise Humor: "Danke dafür, dass ihr mich so sehr liebt, danke dafür, dass ihr mich so attraktiv findet. Alle, die mich nicht kennen – bitte verlasst den Saal, googelt mich und kommt zurück."

Getty Images Aaron Taylor-Johnson, Schauspieler

Getty Images Shah Rukh Khan, November 2018

