So hart trainiert Filip Pavlovic für Kampf gegen Can Kaplan

Filip Pavlovic (31) bereitet sich derzeit intensiv auf seinen bevorstehenden Kampf gegen Can Kaplan vor, der am 18. Oktober stattfinden wird. Wie der Reality-TV-Star im Interview mit Promiflash verriet, ist er bereits seit zehn Wochen im Training und hat noch sieben vor sich. Filip betonte: "Ich war in meinem Leben noch nie so fit wie jetzt." Sein Ziel ist es, im Ring nicht als Realitystar, sondern als ernstzunehmender Boxer aufzutreten. Der Kampf im Rahmen von Fame Fighting verspricht, ein echtes Highlight zu werden.

In den letzten Wochen hat Filip vor allem an seiner Kondition, Kraft und Technik gearbeitet. Zwar habe er schon immer eine Leidenschaft für den Boxsport gehabt, doch jetzt müsse er noch die letzten Feinheiten perfektionieren, um optimal vorbereitet zu sein. "Es geht jetzt nur noch um die Kondition, um die Kraft, natürlich auch um die Technik", verrät er weiter im Gespräch mit Promiflash. Der 31-Jährige ist fest entschlossen, den Zuschauern zu zeigen, dass er mehr ist als ein Showstar: "Am 18. Oktober wird ein Boxer im Ring stehen."

Filip Pavlovic wurde durch Formate wie Dschungelcamp, in dem er 2022 die Krone holte, einem breiten Publikum bekannt. Seither konnte er sich als fester Bestandteil der deutschen Reality-TV-Landschaft etablieren. Doch privat ist dem gebürtigen Hamburger auch sportliche Disziplin wichtig. Er teilte in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in seine Fitnessroutine mit seinen Fans und betonte, wie sehr ihn der Sport ausgleicht. Ob er nun mit diesem Kampf seinen sportlichen Höhepunkt erreicht, bleibt abzuwarten – eins ist jedoch sicher: Filip ist bereit, seinen Gegner und die Zuschauer gleichermaßen zu beeindrucken.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, November 2019

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Unternehmer

IMAGO / Future Image Filip Pavlovic, "Love Island VIP"-Kandidat 2025