Darum wollte Stella Stegmann "Love Island VIP" erst absagen

Stella Stegmann (28) hat kürzlich verraten, dass sie zunächst zögerlich war, als sie die Einladung bekam, an Love Island VIP teilzunehmen. Im Gespräch mit Promiflash erzählte sie, dass ihre erste Intuition war, die Teilnahme abzusagen. Nach ihrer Erfahrung bei Die Bachelorette hatte sie sich eigentlich vorgenommen, keine weiteren Dating-Formate mehr zu machen, da sie bis jetzt dort noch nicht ihr erhofftes Happy End erlebt hatte und zudem verletzt wurde. Doch letztendlich entschied sich das Model, dem Format eine weitere Chance zu geben.

Stella erklärte weiter, dass ihre Entscheidung, bei "Love Island VIP" mitzumachen, auch von ihrer Begeisterung für das Format beeinflusst wurde. Sie beschrieb die Show als "ein wunderschönes, harmonisches Format", das sie als sehr hochwertig empfindet. Trotz ihrer anfänglichen Skepsis ist Stella nun voller Hoffnung, in dieser Staffel vielleicht doch noch die Liebe zu finden. Ihre Offenheit und Neugier auf neue Erfahrungen haben sie schließlich dazu bewegt, den Schritt erneut zu wagen und sich auf die Suche nach einem möglichen Partner zu begeben.

Zuvor hatte sich Stella bereits in anderen Dating-Shows versucht und dabei wichtige Lektionen gelernt. In einem Interview mit RTLZWEI erwähnte sie, dass sie oft mit einer "rosaroten Brille" in solche Formate gegangen sei und sich schnell verliebt fühlte, was sie nun anders angehen möchte. Stella hat bereits bei Too Hot to Handle: Germany und "Die Bachelorette" mitgemacht und diese Erfahrungen haben ihr geholfen, mehr Klarheit über ihre Erwartungen zu gewinnen. Nun will sie in "Love Island VIP" mit einem neuen Mindset auftreten und ihre bisher wertvollen Erkenntnisse einbringen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Stella Stegmann

Anzeige Anzeige

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Stella Stegmann, Bachelorette 2024

Anzeige Anzeige

gbrci / Future Image / ActionPress Stella Stegmann, TV-Bekanntheit