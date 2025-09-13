Royals
Das plant König Charles III. für den Staatsbesuch der Trumps
- Carina Bukenberger
Lesezeit: 2 min

Donald (79) und Melania Trump (55) werden am 16. September 2025 zum offiziellen Staatsbesuch in Großbritannien erwartet – und dafür ist einiges geplant. Die Begrüßung des Präsidentenpaares auf dem Windsor-Anwesen sollen zunächst Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) übernehmen, bevor es weiter zum Empfang unter freiem Himmel mit König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) geht. Wie es der Brauch will, gehört dazu eine feierliche Zeremonie: Eine Ehrenwache inklusive Kutschenprozession, begleitet von der Garde-Kavallerie und Militärkapellen, ist geplant. Nach einigen weiteren Terminen und einem opulenten Staatsbankett am Abend wird das Ehepaar Trump auf Schloss Windsor nächtigen, wie Hello Magazin berichtet.

Zu den geplanten Höhepunkten des Staatsbesuchs gehört Kates Termin mit Melania: Am nächsten Tag werden die beiden Frauen zusammen die berühmten Frogmore Gardens erkunden. Dort erwartet sie unter anderem Dwayne Fields, der Chef der Pfadfinder, der sich bestens mit der heimischen Natur auskennt. Ein weiterer wichtiger Termin im Protokoll ist der Besuch der St. George's Chapel, wo der US-Präsident und die First Lady planen, einen Kranz am Grab von Queen Elizabeth niederzulegen.

Der Besuch knüpft an das besondere Verhältnis an, das Charles und Donald pflegen. Schon in der Vergangenheit zeigte der Monarch Mitgefühl für den US-Präsidenten, unter anderem nach dessen bewegendem Erlebnis in Pennsylvania. Charles verfasste damals einen persönlichen Brief, der seine Anteilnahme ausdrückte. Nun empfängt der 76-Jährige das Ehepaar Trump feierlich – eine Geste, die erneut den hohen Stellenwert der über die Jahre gewachsenen Beziehung beweist.

König Charles und Donald Trump im Juni 2019
Getty Images
König Charles und Donald Trump im Juni 2019
Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025
Getty Images
Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025
Melania und Donald Trump mit König Charles und Königin Camilla
SIPA PRESS
Melania und Donald Trump mit König Charles und Königin Camilla
