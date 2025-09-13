"Die Höhle der Löwen": Deshalb kullern bei Judith die Tränen

In der aktuellen Folge von Die Höhle der Löwen wurde es emotional: Judith Williams (53) kämpfte vor laufender Kamera mit den Tränen. Der Grund dafür war die Präsentation der Gründerin Margarete Slim, die ihre Kosmetik-Idee vorstellte. Ihre Lebensgeschichte weckte dabei Erinnerungen bei Judith, deren eigener Weg zum Erfolg ebenfalls von Herausforderungen geprägt war. "Da kriege ich selber, ehrlich gesagt, ein bisschen Gänsehaut", gestand die Investorin während der Show. Die Parallelen zwischen den beiden Frauen waren unübersehbar – beide hatten keine finanziellen Rücklagen, keine Sicherheit, sondern nur ihren Traum und einen unerschütterlichen Glauben daran.

Judith ließ die Zuschauer an einem sehr persönlichen Moment teilhaben. Sie berichtete, dass sie während der Gründungszeit ihrer eigenen Firma vor einer großen Herausforderung stand: "Ich bin schwanger geworden und wusste, ich werde alleinerziehend sein. [...] Ich musste sehr mutig sein, mein Geld investieren und hoffen, dass es klappt." Doch an ihrer Seite stand ihre Familie, die ihr in dieser schwierigen Lebensphase den notwendigen Rückhalt gab. Besonders ihre Eltern und Schwestern hätten ihr Stärke und Zuversicht geschenkt. "Familie steht für mich an erster Stelle und das wird immer so bleiben", betonte die Geschäftsfrau, die über den Vater ihres ersten Kindes bewusst öffentlich schweigt.

Heute hat Judith Williams es geschafft. Sie ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau, Mutter von zwei Töchtern und lebt ein erfülltes Leben. Seit vielen Jahren ist sie glücklich mit Alexander-Klaus Stecher (57) verheiratet, einem Schauspieler, dessen Unterstützung ihr ebenfalls viel bedeutet. Trotz allem bleibt Judith bodenständig und emotional, wie ihr Auftritt in "Die Höhle der Löwen" erneut bewiesen hat. Es sind Momente wie diese, die den Zuschauern zeigen, dass hinter jeder Erfolgsgeschichte oft ein langer, emotionaler Weg steht.

Getty Images Judith Williams, Unternehmerin

RTL / Boris Breuer Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel

Getty Images Alexander-Klaus Stecher und Judith Williams beim Deutschen Fernsehpreis im September 2024