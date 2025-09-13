Kein Handy & Co.: So streng ist Julia Roberts als Mutter

Julia Roberts (57) gilt nicht nur als eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods, sondern auch als eine hingebungsvolle Mutter von drei Kindern. Zusammen mit ihrem Ehemann Danny Moder (56) zieht sie ihre Zwillinge Hazel und Phinnaeus, 20, sowie Henry, 18, groß. Im 72 Magazine gewährte sie nun seltene Einblicke in ihre Rolle als Mutter und sprach über die Erziehung ihrer Kinder. Besonders streng sei sie beim Thema Handynutzung gewesen. So hätten ihre Kinder auch als letzte in ihrem Umfeld ein Mobiltelefon erhalten. "Ich glaube, sie waren mit Sicherheit einige der letzten Kinder in ihrer Altersgruppe, die Handys und solche Dinge bekommen haben", erklärte sie.

In ihrem aktuellen Interview plauderte die "Pretty Woman"-Darstellerin auch über die klaren Regeln, die sie und ihr Mann in ihrem Zuhause etabliert haben. Julia betonte, wie wichtig es ihr war, Grenzen aufzuzeigen, die nicht verhandelbar seien. Diskussionen darüber seien in ihrer Familie nicht möglich gewesen. "Das ist die Grenze in eurem Leben, und die verschiebt sich nicht", machte sie deutlich. Zudem sei bei ihnen ein "Elternteil-Hopping", also die Suche nach widersprüchlichen Antworten bei Mama und Papa, vollkommen ausgeschlossen. Stattdessen sollte ihr Zuhause einen sicheren Raum bieten, geprägt von Stabilität und Verlässlichkeit – eine Basis, die sie als essenziell für die Entwicklung ihrer Kinder ansieht.

Heute, da ihre älteren Kinder bereits erwachsen werden, genießen Julia und Danny mehr Zeit zu zweit. Während die Zwillinge inzwischen aufs College gehen, lebt ihr jüngster Sohn Henry noch bei den Eltern – so bleibt Zeit für gemeinsame Unternehmungen. Trotz ihrer strengen Regeln, etwa bei der Nutzung von Handys, haben Julias Kinder ein besonders enges Verhältnis zu ihrer Mutter und zeigen selbst heute ein großes Verständnis für ihre elterlichen Prinzipien. Dass sie in einem Umfeld aufgewachsen sind, das fernab des Hollywood-Glamours gelebt wurde, haben alle drei in jungen Jahren zu schätzen gelernt.

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Getty Images Julia Roberts bei den 50th Cesar Film Awards in Paris 2025

Getty Images Danny Moder und Julia Roberts, 2022