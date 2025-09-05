Wegen Scheidung: Yasin Cilingir stinksauer auf Ex Samira

Samira Cilingir und Yasin Cilingir (34) sind derzeit das Gesprächsthema der Reality-TV-Welt. Nachdem Yasin kürzlich bekannt gegeben hatte, dass er und Samira sich scheiden lassen werden, kam heraus, dass Samira die Scheidungspapiere nie abgeschickt hat. Diese Überraschung kam nicht nur für ihre Fans unverhofft, sondern auch für Yasin selbst. Der Reality-TV-Star lebt seit Monaten in dem Glauben, dass die Scheidungspapiere in Bearbeitung seien. Nun fühlt er sich von Samira hinters Licht geführt, und sein Unmut darüber ist groß.

Yasin macht seinem Ärger auf Instagram Luft und spart dabei nicht mit Vorwürfen an seine Noch-Ehefrau. "Was Samira da in der Story sagt, dass sie die Scheidung nicht abgeschickt hat. Seit fünf Monaten leben wir mit den Kindern gemeinsam im Haus und [sie lässt] mich in dem Gedanken, dass sie die Scheidung eingereicht hat, damit ich mich ändere", wettert er. Er glaubt, dass Samira mit dieser Aktion mit seinen Gefühlen spielt, in der Hoffnung, er würde sich ändern: "Das ist keine Beziehung, die du einfach so beendest oder so. Mit so was spielt man nicht." Inzwischen hat der Realitystar die besagte Story aber wieder aus seinem Profil gelöscht.

Doch nicht nur Yasin zeigte sich enttäuscht von Samiras Verhalten, auch sie äußerte Unverständnis über die öffentlichen Aussagen ihres Noch-Ehemanns. "Mir wurden die Videos zugeschickt und ich bin ein bisschen geschockt", erklärte die Influencerin kurz danach auf Instagram. Laut ihr gab es im März einen heftigen Streit, bei dem sie die Scheidungspapiere zwar anforderte, jedoch nie unterschrieb. "Wenn es für ihn so ist, dann werde ich die wohl unterschreiben", betonte Samira damals.

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, TV-Bekanntheiten

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, 2024

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, TV-Bekanntheiten