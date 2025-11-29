An Floris Seite: Simone Thomalla singt beim Adventsfest

Simone Thomalla (60) zeigt eine ganz neue Seite von sich: Die Schauspielerin wird am Samstagabend, 29. November, beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" in der ARD nicht nur die Weihnachtsgeschichte vortragen, sondern auch den Weihnachtshit "Mary's Boy Child" zusammen mit Gastgeber Florian Silbereisen (44) zum Besten geben. Für die Mutter von Sophia Thomalla (36), die zurzeit für einen ZDF-Weihnachtsfilm vor der Kamera steht, blieb wenig Zeit für eine gemeinsame Probe. "Leider musste jeder für sich alleine proben", verriet sie lachend im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Trotzdem freue sie sich darauf, die Zuschauer mit einem festlichen Auftritt in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Neben besinnlichen Liedern und traditionellen Programmpunkten stehen laut Fernsehserien.de zahlreiche weitere prominente Gäste wie Vanessa Mai (33) und DJ Ötzi (54) auf der Bühne.

Simone, die sich im Alltag auch ihre Schwächen eingesteht, und der Schlagerstar kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit im Rahmen der beliebten ZDF-Reihe Das Traumschiff, wo sie bei den Dreharbeiten für die Ostersondersendung 2024 zusammenarbeiteten. In höchsten Tönen lobte sie ihren Kollegen: "Ich habe Florian als ganz freundlichen, großartigen Kollegen erlebt. Er ist top vorbereitet, diszipliniert und witzig", schwärmte sie gegenüber Bild. Ihr Auftritt in Florians Show markiert für die beliebte Schauspielerin den Höhepunkt eines Jahres voller beruflicher und privater Erfolge, wie sie betonte. Bereits vor zwölf Jahren bewies Simone ihr Gesangstalent, als sie gemeinsam mit Andrea Berg (59) den Grönemeyer-Klassiker "Männer" auf der Bühne performte.

Privat beschreibt Simone, die 2008 durch ihre Rolle als Kommissarin Eva Saalfeld im Leipziger Tatort einem breiten Publikum bekannt wurde, diesen Schritt in die Musikwelt als Teil einer persönlichen Reise: 2025 hat sie ihren Perfektionismus hinter sich gelassen und sich neuen Herausforderungen gestellt, angefangen bei ihrer Teilnahme an der 18. Staffel von Let's Dance. Mit ihrem Auftritt beim "Adventsfest" will sie das Jahr voller Aufbruch und Mut abschließen. Für die Schauspielerin, die sich seit 2011 in der ZDF-Serie "Frühling" als Dorfhelferin Katja Baumann in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer spielt und ihre Stimme vor so vielen Musikgrößen präsentieren darf, ist dieser Abend etwas ganz Besonderes. Vielleicht auch ein kleines Geschenk an sich selbst in der festlichen Jahreszeit.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Simone Thomalla und Florian Silbereisen

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger in "Das Traumschiff"

RTL / Stefan Gregorowius Simone Thomalla in der siebten "Let's Dance"-Liveshow, 2025