Vor Pleite: Katie Price zahlte 280.000 Euro für ein Pferd

Katie Price (47) hat mit einem überraschenden Geständnis bei der Eröffnung ihrer UK-Tour für reichlich Aufsehen gesorgt. Der Reality-TV-Star enthüllte, dass sie einst eine Viertelmillion Pfund – umgerechnet rund 280.000 Euro – für ein einziges Pferd ausgegeben habe. An der Seite ihrer Freundin und Tour-Partnerin Kerry Katona (45) zeigte sich Katie gewohnt direkt und brachte selbst Kerry dazu, laut Mirror ungläubig zu fragen: "Ein verdammtes Pferd? Was macht das, legt es goldene Eier?" Katie verteidigte sich jedoch vehement und erklärte: "Er war es absolut wert. Ich habe ihn seit 18 Jahren und er hat mich immer begleitet. Für mich war er jeden Penny wert."

Die Mutter von fünf Kindern ist bekannt dafür, dass Tiere einen wichtigen Platz in ihrem Leben einnehmen. Doch ihre Leidenschaft für Vierbeiner hat nicht nur Bewunderer. Seit Jahren sorgt Katie immer wieder für Schlagzeilen, wenn es um den Umgang mit ihren Haustieren geht. Eine Petition, die sich gegen ihre Tierhaltung richtet, wurde 2020 gestartet und zählt mittlerweile über 37.000 Unterstützer. Kritiker führen eine Reihe von Vorfällen an, bei denen mehrere ihrer Tiere zu Schaden kamen oder starben. Zu den Vorwürfen zählt, dass Tiere in ihrer Obhut vernachlässigt wurden oder unter tragischen Umständen wie Unfällen ums Leben kamen.

Katie betont hingegen immer wieder, wie sehr ihr Tiere helfen, ihren inneren Frieden zu finden. Dies zeigte sich auch bei einem vorangegangenen Vorfall, als sie sich intensiv um eines ihrer Kätzchen kümmerte, das in einem besorgniserregenden Zustand war und dringend ärztliche Hilfe benötigte. Ihr Engagement für Tiere steht für sie außer Frage, doch es bleibt umstritten, ob sie in der Lage ist, all ihren Schützlingen die nötige Fürsorge zu bieten. Trotz der Kritik und wiederholter Appelle von Organisationen wie PETA ist Katie überzeugt, dass ihre Tierliebe sie stets antreibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price und Kerry Katona im April 2018

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Katie Price und ihre Katze, September 2025