Nach seinem GZSZ-Aus: Das plant Fabian Hanis in der Zukunft

Fabian Hanis zieht einen Schlussstrich unter sein Kapitel bei GZSZ: Der Schauspieler verabschiedet sich nach intensiven Monaten von seiner Gastrolle als Robin und macht Platz für neue Pläne. Die letzte Folge mit ihm läuft am 17.11.2025 um 19:40 Uhr bei RTL. Im Gespräch mit dem Sender skizziert Fabian, wohin die Reise geht – und lässt eine Tür offen. "Ich möchte eigene Filme machen – natürlich nicht allein, sondern mit Profis an meiner Seite", sagt er. Wann das konkret wird, bleibt vage: "Wann genau mein erster Film von und hoffentlich auch mit mir zu sehen sein wird, steht allerdings noch in den Sternen."

Der Abschied fällt ihm auch deshalb nicht leicht, weil ihn die Vielschichtigkeit seiner Figur geprägt hat. Robin schwankte zwischen Zartheit und Wut – Nuancen, die Fabian sichtbar genoss. "Diese Gegensätze haben mir unglaublich viel Raum gegeben, Robin mit Leben zu füllen", erklärt der Schauspieler im Interview. Über ein mögliches Comeback sagt Fabian: "Viele Rollen sind nach einiger Zeit bei GZSZ wieder aufgetaucht – warum also nicht auch Robin?"

Hinter den Kulissen wirkte die Zeit bei der Daily offenbar wie ein intensiver Crashkurs: viele Drehtage, viele Emotionen, viele Begegnungen. Fabian beschreibt eine Entwicklung, die aus der Rolle heraus auch privat nachhallt – eine Mischung aus Fokus und Feingefühl, die ihm beim Filmemachen helfen dürfte. In der Serie kam Robin einst nach Berlin, um seinen Vater zu finden, eine Eskalation im Townhouse ließ den Konflikt überkochen, mit Konsequenzen bis in sein Umfeld, in dem auch Moritz eine Rolle spielte. Vor der Kamera war das Drama dicht, abseits davon blieb für Fabian vor allem der Zusammenhalt im Team hängen. Er spricht von Momenten, die länger bleiben als ein Drehplan – kleine Gesten am Set, Gespräche zwischen den Szenen, die den Abschied zwar wehmütig machen, ihn aber auch bestärken, jetzt den nächsten Schritt zu gehen.

Anzeige Anzeige

RTL Benjamin Kampehl Fabian Hanis, Schauspieler

Anzeige Anzeige

RTL Benjamin Kampehl Fabian Hanis

Anzeige Anzeige

RTL Robin (Fabian Hanis) nimmt Johanna und Matilda als Geiseln