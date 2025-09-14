Cameron Diaz wagt Comeback: Casino-Nacht mit Benji Madden

Cameron Diaz (53), aus deren Umfeld zuletzt Gerüchte um einen weiteren Drei Engel für Charlie-Film laut wurden, und ihr Mann Benji Madden (46) haben sich nach über einem Jahr Pause vom Rampenlicht wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Samstagabend besuchten die Schauspielerin und der Musiker die Casino-Nacht der REFORM Alliance in New Jersey. Neben Stars wie Jamie Foxx (57) und Emma Roberts (34) zog das Ehepaar die Aufmerksamkeit auf sich. Cameron versuchte sich beim Pokerspiel und posierte danach lachend mit ihrem Ehemann für Fotos. Die beiden wirkten laut Daily Mail entspannt und glücklich, wie sie Seite an Seite durch den Abend gingen.

Die Schauspielerin, die zuletzt im Film "Back In Action" an der Seite von Jamie Foxx zu sehen war, genießt das Leben abseits von roten Teppichen. Bald soll sie laut Hollywood Reporter aber wieder für den Streaming-Giganten Netflix vor der Kamera stehen. In dem bevorstehenden Film "Bad Day" spielt sie eine alleinerziehende Mutter, gefangen im Alltagschaos. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2015 führen Cameron und Benji ein bewusst privates Familienleben, zu dem mittlerweile zwei Kinder gehören: Tochter Raddix, fünf Jahre alt, und Sohn Cardinal, der 17 Monate alt ist. Der Musiker teilte die Geburt seines Sohnes im Frühjahr 2024 stolz auf Instagram, betonte dabei aber den Wunsch nach Privatsphäre für seine Familie. Cameron gab in Interviews zu, dass es kein leichter Weg zur Mutterschaft war, sprach jedoch nicht über Details.

Benji, bekannt als Rocker der Band Good Charlotte, hat seiner Frau in der Vergangenheit oft tiefe Zuneigung bekundet. In einem Podcast bezeichnete er sie als seine "Königin" und gab zu, sie nicht nur zu lieben, sondern sie auch auf eine gute Art zu fürchten. Diese gegenseitige Wertschätzung spiegelt sich auch in ihrer Beziehung wider, die auf Respekt, gemeinsamer Arbeit und Paartherapie basiert, wie Cameron selbst einmal verriet. Zusammen konzentrieren sich die beiden darauf, nicht nur Ehepartner, sondern auch ein starkes Team zu sein – eine Grundlage, die ihrer Familie spürbar guttut. Nach früheren Beziehungen mit Hollywood-Größen wie Jared Leto (53) und Justin Timberlake (44) hat Cameron in Benji offenbar ihr persönliches Liebesglück gefunden.

Getty Images Schauspielerin Cameron Diaz und Benji Madden bei Casino-Nacht in in Atlantic City, September '25.

Getty Images Cameron Diaz und Jamie Foxx bei einem Fototermin für "Back In Action" in London

United Archives GmbH / ActionPress Lucy Liu, Cameron Diaz und Drew Barrymore in "3 Engel für Charlie"