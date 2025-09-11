Süß: Hier ist Cameron Diaz mit Töchterchen Raddix unterwegs

Cameron Diaz (53) wurde kürzlich bei einem seltenen öffentlichen Ausflug mit ihrer Tochter Raddix Madden in New York City gesichtet. Die fünfjährige Tochter der Schauspielerin genoss die Zeit mit ihrer Mutter auf einem lilafarbenen Roller, der durch einen leuchtend pinken Helm ergänzt wurde. Fotos des Ausflugs liegen Daily Mail vor. Cameron hielt dabei fürsorglich die Lenker ihres kleinen Flitzers fest, während die beiden die geschäftigen Straßen der Metropole überquerten. Gekleidet in ein farbenfrohes Kleid und pinke Leggings war Raddix der strahlende Mittelpunkt des Nachmittags, während Cameron in ihrem lässigen Jeans-Outfit mit weißen Sneakers entspannt und modisch zugleich wirkte.

Die Schauspielerin ist seit 2015 mit Musiker Benji Madden (46) verheiratet und teilt mit ihm neben Töchterchen Raddix auch ihren einjährigen Sohn Cardinal. Ihr Leben als Mutter bezeichnete sie einmal als den "besten Teil ihres Lebens". Erst kürzlich feierten Cameron und Benji ihren zehnten Hochzeitstag, und dabei rührte Benji Fans wie auch Cameron gleichermaßen mit einer liebevollen Botschaft. In einem Instagram-Post nannte er seine Frau seine "beste Freundin" und beschrieb die gemeinsame Ehe als "nie perfekt, aber immer echt". Dieses tiefe Band spiegelt sich auch in ihrem Familienleben wider, das das Paar größtenteils privat hält.

Cameron hielt sich mehrere Jahre lang aus dem Rampenlicht fern, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren. Das Besondere: Anfang des Jahres kehrte sie nach einer zehnjährigen Auszeit ins Filmgeschäft zurück. In der Netflix-Komödie "Back In Action", in der sie an der Seite von Jamie Foxx (57) zu sehen ist, zeigte sie, dass ihr die Schauspielerei noch immer im Blut liegt. Die Entscheidung, ihre schauspielerische Pause zu beenden, beschreibt sie mit der Einsicht, dass sie eine neue Chance in Hollywood einfach nicht ausschlagen konnte – auch wenn ihr Herz weiterhin vor allem ihrer Familie gehört.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cameron Diaz auf dem Roten Teppich von "Back in Action" in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / benjaminmadden Benji Madden gratuliert Cameron Diaz mit diesem Bild zum 10. Hochzeitstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Cameron Diaz und Jamie Foxx bei einem Fototermin für "Back In Action" in London