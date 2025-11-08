Benji Madden über den Musikgeschmack von Tochter Raddix

Benji Madden (46) hat in der TikTok-Show "Track Star", bei der er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Joel Madden (46) zu Gast war, einen seltenen Einblick in sein Familienleben gegeben und über seine fünfjährige Tochter Raddix gesprochen. Der Musiker verriet, dass die Kleine bereits jetzt einen ausgeprägten Musikgeschmack entwickelt hat. Besonders angetan hat es ihr die Band Paramore. "Sie liebt Paramore", teilte der Good-Charlotte-Star während der Sendung mit. Auch Taylor Swifts (35) Songs stehen bei Raddix hoch im Kurs. Doch auf ein Live-Konzert musste seine Tochter diesmal verzichten. "Sie war noch ein bisschen zu jung", erklärte Benji in Bezug auf die vergangene Eras Tour der Grammy-Gewinnerin.

Je älter Raddix wird, desto mehr scheint sie ihre eigene musikalische Richtung zu entdecken. Benji hat großen Spaß daran, seine Tochter dabei zu unterstützen und verschiedene Genres mit ihr zu erkunden. Auf der Tour von Taylor Swift war allerdings ein anderes Familienmitglied vertreten: Harlow, die 17-jährige Tochter von Benjis Zwillingsbruder Joel und Nicole Richie (44). Joel berichtete in der Show mit einem Augenzwinkern und einem Verweis auf die Ticketpreise, dass Harlow eines der heiß begehrten Konzerte besuchen konnte.

Benji und Cameron (53) sind dafür bekannt, ihr Familienleben weitgehend privat zu halten. Seit ihrer Hochzeit im Januar 2015 sind die beiden ein eingespieltes Team. Über ihre gemeinsame Tochter Raddix, die im Dezember 2019 geboren wurde, äußert sich Cameron immer wieder voller Liebe. Sie teilte einst in einem Interview, dass Raddix das Beste sei, was ihr und Benji je passiert sei, so People. Schon früher erzählten die Eltern mit Stolz, dass ihre Kleine von Anfang an großes Interesse an Musik zeigte, ob Baby Shark oder Afro-Cuban Beats – Raddix war immer mit voller Begeisterung dabei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Benji Madden, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Benji Madden und Cameron Diaz in Los Angeles, Juni 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / benjaminmadden Benji Madden gratuliert Cameron Diaz mit diesem Bild zum 10. Hochzeitstag