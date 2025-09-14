Das ist über Liam Hemsworths Verlobte Gabriella bekannt

Liam Hemsworth (35) hat seiner langjährigen Freundin Gabriella Brooks (29) die Frage aller Fragen gestellt – und sie hat Ja gesagt! Doch die Verlobte des Die Tribute von Panem-Stars ist für viele Fans noch eine Unbekannte. In Australien sieht das allerdings anders aus. Dort wurde die Partnerin des Filmstars am 18. Mai 1996 geboren. Schon mit 14 Jahren wurde sie dann von einem Model-Scout entdeckt und arbeitet seitdem in der Fashion-Branche. Im Gespräch mit Harper's Bazaar Australia verriet sie einst, was sie an dem Job so liebt: "Wir alle haben viele Facetten, und es macht wirklich Spaß, in eine neue Rolle zu schlüpfen und verschiedene Seiten von sich selbst zu entdecken."

Liam ist nicht der erste berühmte Mann an der Seite der Beauty. Gabriella und der Sänger Matty Healy (36) entfachten 2015 erstmals Dating-Gerüchte. Zwei Jahre später nahm der The 1975-Frontmann sie sogar mit zu den BRIT Awards. 2019 zerbrach ihre Beziehung dann allerdings. Der Musiker datete danach für ein paar Monate Taylor Swift (35), doch das scheint Gabriellas Fanliebe zu der "Shake It Off"-Interpretin nicht geschadet zu haben. Im vergangenen Sommer besuchte sie mit ihrem jetzigen Partner Liam die "Eras"-Tour des Popstars und teilte danach ein Foto auf Instagram, zu dem sie schrieb: "Taylor, wir lieben dich! Der beste Abend aller Zeiten!"

Mit Liam ist das Model nun seit 2019 in einer Beziehung. Im September dieses Jahres folgte dann die Verlobung. Nach turbulenten Jahren war es schließlich die Pandemie, die das Paar eng zusammenschweißte. Gegenüber People verriet der Hemsworth-Bruder, dass sie sich gemeinsam auf Phillip Island isoliert und ihre Zeit mit Surfen und Scrabble spielen verbracht haben. "Es ist ruhig und ein wunderschöner Ort. Von meinem Haus aus kann ich das Meer sehen", schwärmte er im Interview.

Instagram / gabriella_brooks Gabriella Brooks und Liam Hemsworth im September 2025

Getty Images Matty Healy, Frontmann von The 1975

Instagram / gabriella_brooks Liam Hemsworth und Gabriella Brooks